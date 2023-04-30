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Бюджетна оренда житла у Польщі: список міст і цін

30 квітня 2023 08:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда житла у Польщі — список міст та цін
Ключі від оселі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості, а також на ринку оренди стрімко зростають. Експерти розповіли, де, попри це, можна знайти бюджетне житло.

Такі дані оприлюднив сайт з нерухомості Оtodom.pl.

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Як зазначають фахівців, у країні все ще можна знайти міста, де порівняно доволі доступне житло. Зокрема, можна орендувати квартиру за одну тисячу злотих.

Найдешевше можна орендувати нерухомість у Тарнобжегу Підкарпатського воєводства. Там середня вартість квартири становить 1,1 тис. злотих. Проте орендувати приміщення непросто, адже таких пропозицій обмаль.

Проте є ще інші міста, де здаються дешеві квартири. Йдеться про:

  • Хелм;
  • Руда-Сльонська;
  • Сувалки.

У цих містах у середньому вартість квартир становить 1,3 тис. злотих на місяць.

Купівля нерухомості у Польщі

Найдешевшими містами за цінами на нерухомість вважаються:

  • Замостя;
  • Битом;
  • Тарнобжег.

Так, нерухомість на вторинному ринку найдешевше коштує в Битомі Сілезького воєводства. Там для купівлі у середньому вартість становить 4 тис. злотих за кв. метр. При цьому в Битомі є багато пропозицій — близько 750.

На первинному ринку найдешевшим вважається Замостя Люблінського воєводства, поблизу з українським кордоном. Один квадратний метр нерухомості коштує в середньому 4,3 тис. злотих. З-поміж інших міст, де можна недорого придбати нові квартири — верхньосілезьке Свєнтохловіце (6,5 тис. злотих) і Перемишль (6,5 тис. злотих) Підкарпатського воєводства.

Для порівняння, вартість у великих містах (Познань, Ольштин та Щецин) сягають 10 тис. злотих за кв. метр.

Фахівці кажуть, що дешево там, де є великий відтік населення. Зокрема, у Битомі наприкінці 1980-х років проживало 240 тис. мешканців, а зараз близько 150 тис. Водночас у мегаполісах попит на нерухомість найбільший, тому й ціни високі.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.

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