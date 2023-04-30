Аренда квартир в Польше — список городов и цен

Ключи от дома. Фото: Freepik

В Польше цены на первичном и вторичном рынке недвижимости, а также рынке аренды стремительно растут. Эксперты рассказали, где, несмотря на это, можно найти бюджетное жилье.

Такие данные обнародовал сайт недвижимости Оtodom.pl.

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Доступное жилье в Польше

Как отмечают специалисты, в стране все еще можно найти города, где сравнительно достаточно доступное жилье. В частности, можно арендовать квартиру за тысячу злотых.

Дешевле всего можно арендовать недвижимость в Тарнобжеге Подкарпатского воеводства. Там средняя стоимость квартиры составляет 1,1 тыс. злотых. Но снять помещение непросто, ведь таких предложений маловато.

Однако есть еще другие города, где сдаются дешевые квартиры. Речь идет о таких:

Хелм;

Руда-Сленская;

Сувалки.

В этих городах в среднем стоимость квартир составляет 1,3 тыс. злотых в месяц.

Покупка недвижимости в Польше

Самыми дешевыми городами по ценам на недвижимость считаются:

Замостье;

Битом;

Тарнобжег.

Так, недвижимость на вторичном рынке дешевле всего стоит в Бытоме Силезского воеводства. Там для покупки в среднем стоимость составляет 4 тыс. злотых за кв. метр. При этом в Битоме много предложений — около 750.

На первичном рынке самым дешевым считается Замостье Люблинского воеводства, вблизи украинской границы. Один квадратный метр недвижимости стоит в среднем 4,3 тыс. злотых. Среди других городов, где можно недорого приобрести новые квартиры — верхнесельское Сентохловице (6,5 тыс. злотых) и Перемышль (6,5 тыс. злотых) Подкарпатского воеводства.

Для сравнения, стоимость в крупных городах (Познань, Ольштын и Щецин) составляет 10 тыс. злотых за кв. метр.

Специалисты говорят, что дешево там, где есть большой отток населения.

В частности, в Бытоме в конце 1980-х годов проживало 240 тыс. жителей, а сейчас около 150 тыс. В то же время в мегаполисах спрос на недвижимость самый большой, поэтому цены высокие.

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