Беженцы в Германии – кто имеет право и как оформить социальное жилье

На него могут претендовать люди без дохода

Украинцы, выехавшие в Германию во время войны, могут рассчитывать на финансовую поддержку этого государства, а также на социальное жилье. На него могут претендовать люди без дохода.

О том, кто имеет право и как оформить социальное жилье, говорится на портале Ukrainianingermany.de.

Кто и как может поселиться в социальном жилье

Как объясняют эксперты, украинские беженцы после получения разрешения на пребывание в Германии могут приступить к поиску жилья, чтобы не задерживаться в первичных центрах приема. После этого можно рассчитывать на помощь от государства, то есть право Wohnberechtigungsschein (WBS).

Информация о жилом фонде размещена в ведомстве (Wohnungsamt). Для того, чтобы найти нужное ведомство, в поиске нужно ввести "Wohnungsamt" и название населенного пункта. Граждане без дохода могут получить поддержку через центр занятости Jobcenter. Там покрывают финансовые затраты на аренду и отопление до максимальной суммы.

Перед подписанием договора аренды необходимо заявление о согласии от центра занятости. Иногда Jobcenter может перечислять деньги за аренду самому арендодателю. Также может оплатить залог (Kaution), однако он будет считаться беспроцентным займом, который нужно будет вернуть позже.

Какие необходимы документы для социального жилья

Граждане Украины должны подавать заявления в письменной форме в жилищное ведомство (Wohnungsamt). В других населенных пунктах это может быть ведомство, где беженец зарегистрировался по месту жительства. Заявление можно найти в ведомстве и на официальном сайте. Его нужно принести в жилищное ведомство или отправить вместе с необходимыми документами по почте, электронной почте.

Необходимо предоставить копии документов:

паспорта (или удостоверение личности) и разрешения на пребывание (Aufenthaltserlaubnis);

свидетельства о браке;

свидетельства о рождении детей;

справки о размере заработной платы или справки от Jobcenter или ведомства социального обеспечения Sozialamt;

справки о регистрации по месту жительства;

банковские выписки.

Как найти жилье в Германии

Для поиска социального жилья украинские беженцы могут воспользоваться следующими ресурсами:

Unterkunft-ukraine — портал для поиска бесплатного временного жилья;

immobilienscout24 — сайт для поиска бесплатного жилья и низких цен;

warmes-bett — поиск убежища с государственной поддержкой;

icanhelp.host — сайт для тех, кто хочет помочь и нуждается в помощи;

Immonet — сайт, предлагающий варианты аренды жилья;

TASSO.Help — сайт, где публикуют предложения жилья, где можно иметь домашних животных;

jugendherberge — предложения жилья в хостелах.

Германия приняла более одного миллиона украинских беженцев и продолжает предоставлять временное убежище.

Напомним, украинцы за год полномасштабной войны россии против Украины активно тратили деньги за границей. Сумма, перечисленная с банковских счетов, в семь раз больше по сравнению с показателем 2021 года.

Также мы писали, что в Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, следует спешить получить номер PESEL UKR.