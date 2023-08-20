Як має працювати кредитна підтримка бізнесу державою під час війни

Під час війни держава намагається підтримувати бізнес. Фото: google.com

Кабінет міністрів розробляє програму пільгового кредитування великого бізнесу, на кшталт програми кредитування малого та середнього бізнесу "5-7-9". Про це нещодавно заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Представники українських банків ексклюзивно для Новини.LIVE озвучили своє бачення того, як держава має допомагати бізнесу під час війни в рамках нової програми кредитного стимулювання. Програма, зокрема, передбачає часткову компенсацію державою ставок за банківськими кредитами для великого бізнесу.

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Як саме держава має допомагати бізнесу

Головна умова програми — доступність відсоткової ставки за кредитами, зазначає директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банка Оксана Шульга. Саме тут держава разом із комерційними банками може взяти на себе роль головного "компенсатора", частково компенсуючи ставки за кредитами терміном не менше ніж на 5 років з наданням державних гарантій як забезпечення кредитів.

Враховуючи масштабність руйнування енергетичної галузі, інфраструктури та житлового фонду, суми фінансування можуть коливатися в межах від 1 млрд до 5 млрд грн на одне підприємство.

Очікуваний загальний об’єм бюджетного фінансування програми на 5 років має становити близько $30 млрд.

А обсяг коштів, які у вигляді кредитів можна буде направити в економіку в рамках зазначеної програми, мав би становити близько $100 млрд, підраховує співрозмовниця Новини.LIVE.

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Основним критерієм при відборі потенційних позичальників має стати цільове використання кредитних коштів. Кінцевий бенефіціар компанії-позичальниці має бути резидентом України. Сама компанія не повинна бути банкрутом.

Серед інших вимог до позичальників мають бути такі: компанія не перебуває у стадії припинення юридичної особи; не подавала свідомо неправдиві відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки; не має заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування; не отримувала державну допомогу з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів.

На думку виконувача обов’язків керівника головного управління корпоративного бізнесу Правекс Банка Андрія Стригіна, тривалість програми пільгового кредитування залежатиме від масштабів втрат.

"Я гадаю, що вона може тривати на період воєнного стану та 5–10 років після його закінчення", — прогнозує банкір.

Умови отримання кредитів мають залежати від їхніх цілей. Для поповнення оборотного капіталу строки можуть становити до 3-х років, а на інвестиційні цілі — до 5 років.

"При фінансуванні інвестиційних проєктів важливо мати довгострокову підтримку ліквідності. Було б добре, якби ця підтримка тривала до 7 років. Це було б дуже корисно для фінансування великих проєктів, оскільки більшість із них має досить довгу окупність", — вважає співрозмовник Новини.LIVE.

Щодо ставок — все залежить від облікової ставки НБУ. Наприклад, зараз ставки високі, тому важлива часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами. Але після закінчення повномасштабного вторгнення ставки знизяться, і більш важливим для банків буде підтримка довгострокової ліквідності в рамках програми допомоги відбудови України, вважає Андрій Стригін.

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Нагадаємо, на початку війни український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

За даними Мінекономіки, в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" наразі видано 14 538 кредитів на понад 51 млрд грн. Найбільше кредитів (53%) отримали компанії аграрної галузі. 25% припало на торгівлю та виробництво, 13% — на промисловість. Серед регіонів лідерами за сумами укладених договорів є Київ (10%), Львівська (8%), Одеська (7%) та Дніпропетровська (7%) області.

Максимальна сума кредиту — 60 млн грн. Виходячи зі статистики Мінекономіки, середній чек у програмі становить 3,5 млн грн.

