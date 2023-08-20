Как должна работать кредитная поддержка бизнеса государством во время войны

Во время войны государство пытается поддерживать бизнес. Фото: google.com

Кабинет министров разрабатывает программу льготного кредитования крупного бизнеса, вроде программы кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9". Об этом недавно заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Представители украинских банков эксклюзивно для Новини.LIVE озвучили свое видение того, как государство должно помогать бизнесу во время войны в рамках новой программы кредитного стимулирования. Программа, в частности, предусматривает частичную компенсацию государством ставок по банковским кредитам для крупного бизнеса.

Читайте также:

Как именно государство должно помогать бизнесу

Главное условие программы — доступность процентной ставки по кредитам, отмечает директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга. Именно здесь государство вместе с коммерческими банками может взять на себя роль главного "компенсатора", частично компенсируя ставки по кредитам сроком не менее 5 лет с предоставлением государственных гарантий как обеспечения кредитов.

Учитывая масштабность разрушения энергетической отрасли, инфраструктуры и жилищного фонда, суммы финансирования могут колебаться от 1 млрд до 5 млрд грн на одно предприятие.

Ожидаемый общий объем бюджетного финансирования программы на пять лет должен составлять около $30 млрд.

А объем средств, которые в виде кредитов можно будет направить в экономику в рамках указанной программы, должен составить около $100 млрд, подсчитывает собеседница Новини.LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин разрешил новым категориям предпринимателей участвовать в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Основным критерием при отборе потенциальных заемщиков должно стать целевое использование кредитных средств. Конечный бенефициар компаний-заемщиков должен быть резидентом Украины. Сама компания не должна являться банкротом.

Среди других требований к заемщикам должны быть: компания не находится в стадии прекращения юридического лица; не подавала заведомо ложные сведения и документы при обращении за предоставлением государственной поддержки; не имеет задолженности перед бюджетом, Пенсионным фондом Украины, фондами общеобязательного государственного социального страхования; не получала государственную помощь с нарушением условий ее предоставления или условий целевого использования бюджетных средств.

По мнению исполняющего обязанности руководителя главного управления корпоративного бизнеса Правэкс Банка Андрея Стригина, продолжительность программы льготного кредитования будет зависеть от масштабов разрушений.

"Я думаю, что она может продолжаться на период военного положения и 5-10 лет после его окончания", — прогнозирует банкир.

Условия получения кредитов должны зависеть от их целей. Для пополнения оборотного капитала сроки могут составлять до 3-х лет, а на инвестиционные цели — до 5 лет.

"При финансировании инвестиционных проектов важно иметь долгосрочную поддержку ликвидности. Было бы хорошо, если бы эта поддержка длилась до 7 лет. Это было бы очень полезно для финансирования крупных проектов, поскольку большинство из них имеет достаточно долгую окупаемость", — считает собеседник Новини.LIVE.

Относительно ставок — все зависит от учетной ставки НБУ. К примеру, сейчас ставки высокие, поэтому важна частичная компенсация процентных ставок по кредитам. Но после окончания полномасштабного вторжения ставки снизятся, и более важным для банков будет поддержка долгосрочной ликвидности в рамках программы помощи восстановлению Украины, считает Андрей Стригин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Действительно ли Украина будет терять по $20 млрд в течение десяти лет из-за невозвращения женщин-беженок

Напомним, в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

По данным Минэкономики, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" в настоящее время выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн. Больше всего кредитов (53%) получили компании аграрной отрасли. 25% пришлось на торговлю и производство, 13% — на промышленность. Среди регионов лидерами по суммам заключенных договоров являются Киев (10%), Львовская (8%), Одесская (7%) и Днепропетровская (7%) области.

Максимальная сумма кредита — 60 млн грн. Исходя из статистики Минэкономики, средний чек в программе составляет 3,5 млн грн.