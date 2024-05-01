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Бизнес во время войны — в каких регионах и сферах стало больше предпринимателей

1 мая 2024 10:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Бизнесом в Украине стали заниматься больше людей — данные Opendatabot
Молодая женщина за компьютером. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С начала 2024 года украинцы открыли около 74 тысяч новых бизнесов. Показатель на 33,6% превзошел результат прошлого года.

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

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Рекордный рост новых ФЛП

По данным Единого госреестра, речь идет о рекордных 74,05 тысячи новых бизнесов. Показатель за первый квартал 2024 года превзошел довоенный результат за аналогичный период.

"Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году", — говорится в сообщении аналитиков.

 

бизнес ФЛП
Источник: Опендатабот

Где больше всего открывают новых бизнесов

По информации "Опендатабота", лидирует несколько лет по количеству новых дел столица Украины. Также большинство бизнесов открывается в Киевской и Днепропетровской области.

Так, с начала года в Киеве появилось 10,25 тыс. новых бизнесов, что на 13,8% от общего числа.

В Днепропетровской области открыли 6,8 тысячи бизнесов.

В Киевской области — 5,7 тысячи новых ФЛП.

 

бизнес ФЛП
Источник: Опендатабот

Какая самая популярная сфера

Аналитики рассказали, что больше всего новых ФЛП приходится на сферу розничной торговли, которая остается неизменно популярной в последние четыре года. Четверть новых бизнесов занимаются розничной торговлей.

Среди наиболее популярных направлений бизнеса:

  • предоставление индивидуальных услуг;
  • компьютерное программирование.

 

бизнес ФЛП
Источник: Опендатабот

 

В прошлом году в Украине открыли рекордное за последние десять лет количество ФЛП — 314,39 тысячи. Показатель превысил результат как первого года военного положения, так и рекордного в 2021 году.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство выделило более 3,2 млрд грн на программы поддержки бизнеса Днепропетровской области. Это финансирование поможет региону, который находится вплотную к линии фронта.

Также мы писали о модернизации грантовой программы "Власна справа". В частности, максимальный размер помощи бизнесу был увеличен до 500 тыс. гривен.

ФЛП
торговля
бизнес
предприниматели

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