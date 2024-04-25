Допомога жінкам — як отримати 15 тис. доларів за програмою Створюй

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські жінки можуть отримати до 15 тис. доларів в рамках реалізації грантової програми "Створюй!". Кошти нададуть на підтримку малого і середнього бізнесу українок із загального фонду в 1 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Умови грантової програми "Створюй!"

Програму започаткувало Міністерство економіки України, до її реалізації разом з Ощадбанком залучено KSE Foundation.

Кошти надасть Western NIS Enterprise Fund. Фонд підтримує ініціативи з підтримки реформ в Україні та трансформаційні проєкти.

Долучитися до програми можуть жінки-підприємиці:

оформлені як фізособи-підприємці (ФОП);

товариства з обмеженою відповідальністю, де у власності жінки більш ніж 50%;

виробництво має бути діючим (функціонує не менше одного року).

Щоб взяти участь в програмі, потрібно подати установчі документи ФОП або ТОВ. Організатори грантової програми можуть запитати додатково інші документи під час різних етапів програми.

Серед інших умов отримання гранту — відсутність заборгованості перед бюджетом, судових рішень про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, справи про банкрутство, а також припинення господарської діяльності.

Які суми можна отримати жінкам

За умовами програми, передбачені гранти до 15 тис. доларів для учасниць проєкту. Їх дозволяється витратити виключно:

на купівлю виробничого обладнання;

доставку і монтаж устаткування;

не більше 30% гранту — на купівлю програмного забезпечення та навчання.

Загальний бюджет програми — 1 млн доларів.

Подати заявку на участь можна до 31 липня 2024 року. Дізнатися більше деталей можна за посланням.

Джерело: vlasnaspravagrant.com.ua

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.

Також громадяни мають у 2024 році право на оформлення страхових виплат. Подавати відповідні заяви можна дистанційно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.