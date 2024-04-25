Допомога жінкам — як отримати 15 тис. доларів за програмою Створюй

Українські жінки можуть отримати 15 тис. доларів — хто має право
Українські жінки можуть отримати до 15 тис. доларів в рамках реалізації грантової програми "Створюй!". Кошти нададуть на підтримку малого і середнього бізнесу українок із загального фонду в 1 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Умови грантової програми "Створюй!"
Програму започаткувало Міністерство економіки України, до її реалізації разом з Ощадбанком залучено KSE Foundation.
Кошти надасть Western NIS Enterprise Fund. Фонд підтримує ініціативи з підтримки реформ в Україні та трансформаційні проєкти.
Долучитися до програми можуть жінки-підприємиці:
- оформлені як фізособи-підприємці (ФОП);
- товариства з обмеженою відповідальністю, де у власності жінки більш ніж 50%;
- виробництво має бути діючим (функціонує не менше одного року).
Щоб взяти участь в програмі, потрібно подати установчі документи ФОП або ТОВ. Організатори грантової програми можуть запитати додатково інші документи під час різних етапів програми.
Серед інших умов отримання гранту — відсутність заборгованості перед бюджетом, судових рішень про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, справи про банкрутство, а також припинення господарської діяльності.
Які суми можна отримати жінкам
За умовами програми, передбачені гранти до 15 тис. доларів для учасниць проєкту. Їх дозволяється витратити виключно:
- на купівлю виробничого обладнання;
- доставку і монтаж устаткування;
- не більше 30% гранту — на купівлю програмного забезпечення та навчання.
Загальний бюджет програми — 1 млн доларів.
Подати заявку на участь можна до 31 липня 2024 року. Дізнатися більше деталей можна за посланням.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.
Також громадяни мають у 2024 році право на оформлення страхових виплат. Подавати відповідні заяви можна дистанційно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
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