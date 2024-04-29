Допомога бізнесу — розмір грантів за програмою Власна справа зріс до 500 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд модернізував грантову програму "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.

Про це розповів голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Результати програми "Власна справа"

Очільник комітету нагадав, що програма "Власна справа" є ключовим компонентом державного проєкту "єРобота". Це була одна з перших ініціатив "Плану відновлення України", запущеної у липні 2022 року.

В її рамках громадяни можуть отримати кошти на безповоротній основі на старт чи розвиток бізнесу за умови гарантування появи хоча б одного-двох робочих місць.

Відповідна програма за час свого існування стала доволі популярною як серед працюючих підприємців, так і тих, хто не має такого статусу, однак бажає запустити бізнес.

За цей час гранти отримали понад 15,6 тис. заявників сумарно на 3,7 млрд гривень.

Що змінилось у грантовій програмі

За словами народного депутата, держава постійно оновлює умови програми, роблячи більш доступною та актуальною.

"Цього тижня "Власну справу" було вчергове модернізовано", — повідомив він.

Зокрема, серед головних змін — підвищення максимальної суми гранту. Раніше можна було отримати не більше 250 тисяч гривень, а зараз — удвічі більше. Однак такою можливістю зможуть скористатися жителі тільки одного регіону.

Загалом сталися такі зміни:

підприємці/майбутні підприємці, які здійснюють чи мають намір здійснювати діяльність у Харківській області, отримають максимальний розмір гранту у сумі 500 тис. гривень;

рішення про надання гранту буде можливим за умови підтвердження претендентом Держцентру зайнятості інформації про сплату податків та ЄСВ, якщо таких даних в інформсистемах нема;

цільове призначення гранту дозволять змінювати, подавши відповідну заяву у центр зайнятості чи через кабінет отримувача на сайті "Дія";

бути претендентами на "ветеранські" гранти зможуть громадяни зі складу добровольчих формувань.

Гетманцев зауважив, що зараз триває чергова хвиля реєстрації на державну підтримку на створення чи розвиток бізнесу. Заявки можна подавати за посиланням.

Джерело: Дія

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