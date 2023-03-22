Бізнесу заборонять використання у брендах та товарах символів війни

У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт

В Україні бізнесу хочуть заборонити використання у брендах, товарах та рекламі символів війни та спротиву російській агресії. Народні депутати розробили та зареєстрували у парламенті відповідний законопроєкт № 9128.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

Що передбачає законопроєкт

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Як наголошують автори закону, на тлі війни почастішала експлуатація воєнної тематики у комерційних цілях.

"Прикро, що в маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань. Ідеться про реєстрацію торговельних марок алкогольних напоїв, продуктів харчування, інших товарів, назви акцій для клієнтів, слогани реклами, які застосовують чи обігрують воєнну тематику у необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб", — йдеться у пояснювальній записці.

Іншими словами, бізнес почав заробляти на темі війни. Законопроєкт покликаний запобігти таким діям.

Пропонують встановити, що не можуть отримати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як торгові марки позначення, зокрема, що відтворюють повністю чи частково назви подій, населених пунктів та місцевостей, пов'язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії, а також відтворюють найменування виробників, назв типів і видів озброєння, військової і спеціальної техніки, назви родів військ, офіційні привітання в армії.

Також документ забороняє розповсюджувати рекламу товарів, робіт і послуг з використанням вищевказаного.

При цьому відповідна заборона не поширюватиметься на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, присвяченої висвітленню боротьби проти агресії росії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

Також ми писали, що влада має намір дозволити міністерствам використовувати добровільні внески. Законопроєкт №8433, який передбачає це, пройшов перше читання у парламенті.