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Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

22 марта 2023 14:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны
В парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине бизнесу хотят запретить использование в брендах, товарах и рекламе символов войны и сопротивления российской агрессии. Народные депутаты разработали и зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект №9128.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Что предполагает законопроект

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и рекламы".

Как отмечают авторы закона, на фоне войны участилась эксплуатация военной тематики в коммерческих целях.

"Досадно, что в маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названий пострадавших городов, патриотических призывов и военных слоганов. Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров, названия акций для клиентов, слоганы рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику неосторожно, а иногда и просто недопустимым способом", — говорится в пояснительной записке.

Другими словами, бизнес начал зарабатывать на теме войны. Законопроект призван предотвратить подобные действия.

Предлагают установить, что не могут получить правовую охрану и не могут быть зарегистрированы как торговые марки обозначения, в частности, воспроизводящие полностью или частично названия событий, населенных пунктов и местностей, связанных с осуществлением мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии, а также воспроизводящие наименование производителей, названий типов и видов вооружения, военной и специальной техники, названия родов войск, официальные приветствия в армии.

Также документ запрещает распространение рекламы товаров, работ и услуг с использованием вышеуказанного.

При этом соответствующий запрет не будет распространяться на рекламу кино-, видео- и издательскую продукцию, посвященную освещению борьбы против агрессии россии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине введут единовременную государственную помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и при смерти.

Также мы писали, что власти намерены разрешить министерствам использовать добровольные взносы. Предусматривающий это законопроект №8433 прошел первое чтение в парламенте.

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