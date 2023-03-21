Допомога постраждалим від війни — хто які виплати отримає

В Україні запровадять одноразову допомогу постраждалим від війни
В Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.
Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України (ВРУ), свідчить інформація на парламентському сайті.
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Що передбачає документ
Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram, йдеться про законопроєкт №7353. Згідно з ним, виплати зможуть отримати:
- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- працівники об’єктів критичної інфраструктури;
- журналісти або члени їхніх родин.
Документ передбачає такі розміри виплат:
- у разі загибелі особи, яка настала через поранення — 1 млн гривень;
- у разі встановлення інвалідності І-ІІІ групи, що настала внаслідок поранення — 200-800 тисяч гривень.
"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні", — додав нардеп.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українським військовим можуть повернути скасовані надбавки до заробітних плат. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт. Про це йдеться у пояснювальній записці до зареєстрованого проєкту закону №9071 у Верховній Раді.
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