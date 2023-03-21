Допомога постраждалим від війни — хто які виплати отримає

У разі загибелі особи родичам виплатять 1 млн гривень

В Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України (ВРУ), свідчить інформація на парламентському сайті.

Що передбачає документ

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram, йдеться про законопроєкт №7353. Згідно з ним, виплати зможуть отримати:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

журналісти або члени їхніх родин.

Документ передбачає такі розміри виплат:

у разі загибелі особи, яка настала через поранення — 1 млн гривень;

у разі встановлення інвалідності І-ІІІ групи, що настала внаслідок поранення — 200-800 тисяч гривень.

"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні", — додав нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським військовим можуть повернути скасовані надбавки до заробітних плат. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт. Про це йдеться у пояснювальній записці до зареєстрованого проєкту закону №9071 у Верховній Раді.

Власники зруйнованих квартир та інших житлових приміщень отримають житлові сертифікати — документи, що підтверджують гарантії держави профінансувати купівлю квартири чи іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому).

Також ми писали, що в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.