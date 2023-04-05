Бізнес в Україні — чим займаються українські компанії

Великі фінансові обіги у деяких продуктових мереж

В Україні практично половина компаній займаються торгівлею. Зокрема, особливо великі фінансові обіги у деяких продуктових мереж.

Це випливає із даних про фінансову звітність компаній за 2022 рік, повідомляє Оpendatabot.

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Як свідчить дана інформація Держстату, на оптову торгівлю припадає 35%, на роздрібну — 10%. Далі йдуть підприємства сфери постачання електроенергії та природного газу із часткою у 17%.

При цьому за обігами лідирують серед українських компаній НАК "Нафтогаз України", продуктова мережа "АТБ" та компанія з торгівлі енергетичними продуктами "Д.Трейдинг". Також у списку — мережа супермаркетів "Сільпо", мережі АЗС "WOG" та "ОККО".

Примітно, що найбільш потужне зростання зафіксовано у компаній з таких сфер:

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (переважно державні компанії);

деякі підприємства оптової торгівлі (зокрема, мережі АЗС);

компанії з видобутку вугілля, виготовлення металопродукції та її продажу.

Упродовж минулого року суттєво покращились показники таких компаній: Енергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецекспорт, представництв ДТЕК "Павлоградвугілля" та "Західенерго".

Гіршим видався воєнний рік для компаній, що працюють у галузях наземного та трубопровідного транспорту, а також телекомунікацій. Великих збитків зазнали металургійні підприємства через бойові дії.

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Нагадаємо, повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава у свою чергу відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.

В Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.

Також з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.