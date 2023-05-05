Бизнес в Украине — как получить гранты до 35 тысяч долларов

Люди в офисе обсуждают показатели бизнеса. Фото: Freepik

В Украине в мае 2023 года стартует программа E-Export Intensive для предпринимателей, которые в связи с войной вынуждены перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Когда заработает программа и какие условия

Как отмечают в ведомстве, программу запустит государственная "Укрпочта" с 18 мая. К ней могут присоединиться переселенцы и ветераны, которые намерены начать собственное дело.

Программа направлена на поддержку направления экспорта через торговые онлайн-платформы и призвана помочь 1 тысяче экспортеров масштабироваться в течение двух месяцев.

Кто какие суммы получит

В рамках программы предусматриваются следующие суммы грантов:

250 тыс. грн — 1 млн грн от Минэкономики для ветеранов и второго супруга на развитие собственного бизнеса;

10 тыс. — 35 тыс. долларов — малым и средним предприятиям от программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" для восстановления и непрерывности бизнеса, а также гранты для женского и семейного бизнеса.

Таким образом, в Украине будут побуждать граждан к развитию бизнеса.

Программа E-Export Intensive будет реализована при поддержке Минэкономики, Минцифры, Офиса развития предпринимательства и экспорта, проекта "Дія.Бизнес", USAID, а также компаний Рayoneer и Disqover Agency.

Больше о помощи

Ранее мы писали, что украинские предприниматели, занимающиеся выращиванием и переработкой картофеля, могли получить финансовую поддержку по Программе USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).

Напомним, украинскому бизнесу предоставили возможность оформить гранты в размере 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС).