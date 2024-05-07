ПриватБанк блокує карти клієнтів через нову причину — що варто знати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати банківські картки своїх клієнтів. Останні скаржаться на нові причини втрати доступу до своїх рахунків.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Minfin.

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Ситуація із блокуванням карток ПриватБанку

Як зазначила клієнтка, блокування рахунку сталося після того, як особа, яка зробила їй грошовий переказ, поскаржилась на "шахрайські дії". У банку пообіцяли зняти блок через 30 днів, однак цього так і не сталось.

"1 квітня мою карту було заблоковано нібито через скаргу людини, яка робила переказ. В службі підтримки сказали, що це на 30 днів після чого карта буде розблокована автоматично. Ну і звісно ж після 30 днів обмеження не було знято з моєї карти", — йдеться у скарзі.

Представники фінустанови відреагували на допис, пообіцявши з'ясувати причини блокування рахунку та непоновлення доступу.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності!", — повідомили у банку.

Джерело: ПриватБанк

Фінансовий моніторинг банків

Вже рік українські банки мають право блокувати рахунки клієнтів через порушення правил фінансового моніторингу. Навіть якщо клієнти не знали про порушення, банк автоматично заблокує картку для перевірки транзакції та визначення, чи належить до "ризикових". Часто причиною блокування може стати обмін криптовалюту або отримання коштів з банківського рахунку, який використовували шахраї.

Також під блокування часто потрапляють "нетипові" операції, зокрема, на великі суми з готівкою.

Особливу увагу приділяють таким випадкам:

під час зняття великих сум готівки в регіоні, де клієнт зазвичай не перебуває;

здійснення великих онлайн-покупок, особливо у нічний час;

отримання значних сум на картки та їх виведення у готівку;

фінансові операції з криптовалютою (віртуальними активами) у сумі понад 30 тис. гривень;

транзакції, що перевищують 400 тис. гривень.

Посилення фін моніторингу юристи пояснюють приєднанням України до міжнародного обміну податковою інформацією (закон № 2970-IX набрав чинності 28.04.2023 року), та гострою проблемою наповнення держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки державного "ПриватБанку", можуть зіткнутися із затримками надходження коштів. У фінустанові пояснили, з чим пов'язані затримки та як цього уникнути.

Також ми писали, що ПриватБанк оголосив нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк збирається компенсувати щомісяця 150, 1 500 або 5 тис. гривень.