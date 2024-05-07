ПриватБанк блокирует карты клиентов из-за новой причины — что стоит знать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать банковские карты своих клиентов. Последние жалуются на новые причины потери доступа к своим счетам.

Об этом говорится на специализированном портале Minfin.

Читайте также:

Ситуация с блокировкой карт ПриватБанка

Как отметила клиентка, блокировка счета произошла после того, как лицо, сделавшее ей денежный перевод, пожаловалось на "мошеннические действия". В банке пообещали снять блок через 30 дней, однако этого так и не произошло.

"1 апреля моя карта была заблокирована якобы из-за жалобы человека, который делал перевод. В службе поддержки сказали, что это на 30 дней, после чего карта будет разблокирована автоматически. Ну и, конечно же, после 30 дней ограничение не было снято с моей карты", — говорится в жалобе.

Представители финучреждения отреагировали на сообщение, пообещав выяснить причины блокирования счета и невозобновления доступа.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства!" — сообщили в банке.

Источник: ПриватБанк

Финансовый мониторинг банков

Уже год украинские банки вправе блокировать счета клиентов из-за нарушения правил финансового мониторинга. Даже если клиенты не знали о нарушении, банк автоматически заблокирует карту для проверки транзакции и определения, относится ли к "рисковым". Часто причиной блокировки может стать обмен криптовалюты или получение средств с банковского счета, который использовали мошенники.

Также под блокировку часто попадают "нетипичные" операции, в частности, большие суммы с наличными.

Особое внимание уделяется следующим случаям:

при снятии больших сумм наличных денег в регионе, где клиент обычно не находится;

совершение больших онлайн-покупок, особенно в ночное время;

получение значительных сумм на карточки и их обналичивание;

финансовые операции с криптовалютой (виртуальными активами) на сумму более 30 тыс. гривен;

транзакции, превышающие 400 тыс. гривен.

Ужесточение финмониторинга юристы объясняют присоединением Украины к международному обмену налоговой информацией (закон № 2970-IX вступил в силу 28.04.2023 года) и острой проблемой наполнения госбюджета.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты государственного "ПриватБанка", могут столкнуться с задержками поступления средств. В финучреждении объяснили, с чем связаны задержки и как этого избежать.

Также мы писали, что ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.