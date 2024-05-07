ПриватБанк блокирует карты клиентов из-за новой причины — что стоит знать

Блокировка карт клиентов ПриватБанка — названа новая причина
Госфинучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать банковские карты своих клиентов. Последние жалуются на новые причины потери доступа к своим счетам.
Об этом говорится на специализированном портале Minfin.
Ситуация с блокировкой карт ПриватБанка
Как отметила клиентка, блокировка счета произошла после того, как лицо, сделавшее ей денежный перевод, пожаловалось на "мошеннические действия". В банке пообещали снять блок через 30 дней, однако этого так и не произошло.
"1 апреля моя карта была заблокирована якобы из-за жалобы человека, который делал перевод. В службе поддержки сказали, что это на 30 дней, после чего карта будет разблокирована автоматически. Ну и, конечно же, после 30 дней ограничение не было снято с моей карты", — говорится в жалобе.
Представители финучреждения отреагировали на сообщение, пообещав выяснить причины блокирования счета и невозобновления доступа.
"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства!" — сообщили в банке.
Финансовый мониторинг банков
Уже год украинские банки вправе блокировать счета клиентов из-за нарушения правил финансового мониторинга. Даже если клиенты не знали о нарушении, банк автоматически заблокирует карту для проверки транзакции и определения, относится ли к "рисковым". Часто причиной блокировки может стать обмен криптовалюты или получение средств с банковского счета, который использовали мошенники.
Также под блокировку часто попадают "нетипичные" операции, в частности, большие суммы с наличными.
Особое внимание уделяется следующим случаям:
- при снятии больших сумм наличных денег в регионе, где клиент обычно не находится;
- совершение больших онлайн-покупок, особенно в ночное время;
- получение значительных сумм на карточки и их обналичивание;
- финансовые операции с криптовалютой (виртуальными активами) на сумму более 30 тыс. гривен;
- транзакции, превышающие 400 тыс. гривен.
Ужесточение финмониторинга юристы объясняют присоединением Украины к международному обмену налоговой информацией (закон № 2970-IX вступил в силу 28.04.2023 года) и острой проблемой наполнения госбюджета.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты государственного "ПриватБанка", могут столкнуться с задержками поступления средств. В финучреждении объяснили, с чем связаны задержки и как этого избежать.
Также мы писали, что ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.
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