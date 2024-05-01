ПриватБанк обіцяє кешбек до 5 тис. грн — як отримати клієнтам

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" оголосила нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк збирається компенсувати щомісяця 150, 1 500 або 5 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

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Кешбек до 5 тис. грн від ПриватБанку

Як пояснюють у пресслужбі, клієнти банку в рамках акції зможуть отримати кешбек, якщо скористаються для отримання закордонних переказів:

системою RIA;

картками Mastercard від ПриватБанку.

Окрім того, додатково за кожен грошовий переказ ПриватБанк та партнери програми перерахують 15 грн власних коштів на благодійну програму "Допомога шпиталям та медзакладам України".

"Мета цієї програми — постачання медичного обладнання в опорні лікарні України. Перераховані кошти буде спрямовано на медичне обладнання, медикаменти та витратні матеріали, щоб рятувати життя українців у цей тяжкий час", — йдеться у повідомленні.

Джерело: ПриватБанк

Як взяти участь в акції ПриватБанку

Акція стартувала 1 травня і триватиме до кінця липня 2024 року. Кожен, хто отримає міжнародний грошовий переказ RIA на картки Mastercard банку на суму від 1,5 тис. гривень (в еквіваленті) та оплатить карткою покупки від 150 гривень, візьме участь в акції з кешбеків від 150 до 5 тис. гривень за переказ.

Винагорода, яка чекає на переможців:

кешбек 150 гривень нададуть для 450 клієнтів (150 переможців щомісяця);

кешбек 1,5 тис. гривень — для 45 клієнтів (15 переможців щомісяця);

кешбек 5 тис. гривень — для 15 клієнтів (5 переможців щомісяця).

Один учасник може отримувати кешбек на кожному етапі акції.

Розіграші кешбеків відбуватимуться серед учасників програми щомісяця. Для цього потрібна попередня реєстрація на спеціальній сторінці ПриватБанку за посиланням.

"Грошові перекази RIA з будь-якої країни світу можна отримати миттєво на банківські рахунки та картки через Приват24, сервісний центр банку або понад 19 тис. банкоматів і терміналів самообслуговування. Надіслати грошовий переказ до України можна через 495 тисяч пунктів (з будь-якої країни світу) або мобільний додаток Ria (у 25 країнах)", — додали у ПриватБанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" підбив фінансові підсумки за поточний рік. Банк не зменшує оберти у кредитній підтримці бізнесу під час війни та запроваджує нові продукти для своїх клієнтів.

Також ПриватБанк представив публічну версію свого сервісу "Конверти", призначеного перш за все для волонтерів та благодійників, щоб збирати кошти на гуманітарні проєкти, підтримку ЗСУ та інші справи.