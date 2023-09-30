Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины на два месяца

Болгария против импорта украинских подсолнечников Фото: AgroPolit

Болгария объявила о запрещении импорта украинского подсолнечника до конца ноября. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и его болгарского коллеги Кирилла Ватева.

Информация опубликована на сайте Министерства сельского хозяйства и земледелия Болгарии.

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Чиновники договорились о начале регулярного обмена данными между министерствами по торговле сельскохозяйственными товарами. Специалисты двух ведомств будут еженедельно обмениваться информацией об экспорте и импорте определенной сельскохозяйственной продукции.

Представитель Болгарии ознакомил украинского министра с подписанным Меморандумом между правительством Болгарии и комитетом фермеров, предусматривающим запрет на импорт подсолнечника из Украины сроком на два месяца.

По словам Ватаева, после этого срока будет действовать режим лицензирования экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса согласно обговорённому плану между Украиной и Еврокомиссией. Министр Болгарии также выразил обеспокоенность болгарских сельхозпроизводителей из-за импорта из Украины рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины.

"Очень важно обсуждать все проблемы, касающиеся наших сельхозпроизводителей, и вместе искать решения", — подчеркнул министр Ватев.

Ранее мы уже писали о намерениях запретить наши подсолнухи в Болгарии, которые страна все-таки воплотила в жизнь. Тогда это заявление появилось после того, как законодательное собрание решило не продлевать ограничения на импорт ряда украинских сельскохозяйственных товаров, действовавших до 15 сентября.

Кроме того, эксперты рассказали о рисках в случае экспорта украинской агропродукции вне рынков стран ЕС. Это шанс, который может значительно компенсировать влияние торговых ограничений со странами ЕС. Но есть несколько факторов, которые оказывают существенное влияние на возможность воплощения потенциальной идеи.