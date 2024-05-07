Борги за електрику у столиці — кому з киян загрожує відключення

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Києва накопичили загальну заборгованість перед постачальниками електричної енергії на більш ніж 450 млн гривень. Відомо, кому можуть загрожувати відключення від електропостачання.

Ситуацію з боргами за спожиту електроенергію оприлюднив постачальник YASNO.

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Кому загрожує відключення від електропостачання

Там наголосили, що жителі столиці протермінували за спожиту електрику вищевказану суму. Попри постійні прохання підтримувати енергетику в умовах обстрілів, деякі споживачі тривалий час свідомо ігнорують оплату за світло. З початку року понад 86 тис. клієнтів не здійснили жодного платежу.

"З початку року 86,5 тис. клієнтів YASNO не здійснили жодного платежу", — йдеться у повідомленні.

Через виникнення значної суми боргу постачальник ініціює відключення боржників від послуги. У повідомленні вказано на категорії споживачів, які можуть втратити доступ до електрозабезпечення до погашення боргу.

Повідомлення про заборгованості надсилають, як правило, через viber/смс. Категорія, яка потрапить у потенційну чергу на відключення — споживачі, які довгий час свідомо ігнорували оплату за послугу. Потрапити у список боржників на відключення можна також, якщо:

клієнти жодним чином не реагують на звернення;

упродовж кількох місяців не сплачено жодної гривні.

Клієнтам для відновлення електропостачання, окрім погашення боргу, також потрібно буде додатково сплатити послугу відключення та підключення.

Скасування мораторію на відключення світла

На початку 2024 року в Україні влада скасувала мораторій на відключення світла для громадян, які мають борги за житлово-комунальні послуги.

Після повномасштабної війни діяв тимчасовий мораторій на відключення споживачів за борги та особливі умови сплати за електрику в регіонах, де тривали бойові дії. Однак, через зростання обсягу боргів, покарання боржників повернули достроково.

Деякі споживачі можуть подати заяву на списання боргу, однак це можливо в рамках судового процесу.

Списати дозволяється тільки в таких випадках:

особи мають заборгованість понад три роки;

дістався борг від попередніх власників;

борги не відповідають площі житла;

громадян у судовому порядку визнано банкрутами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Також ми писали, що в Україні гостро стоїть питання підвищення вартості електричної енергії після нових обстрілів об'єктів енергосистеми Росією. Збитки вже перевищили один мільярд доларів.