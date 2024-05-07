Долги за электричество в столице — кому из киевлян грозит отключение

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева накопили общую задолженность перед поставщиками электрической энергии на более 450 млн гривен. Известно, кому может грозить отключение от электроснабжения.

Ситуацию с долгами за потребленную электроэнергию обнародовал поставщик YASNO.

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Кому грозит отключение от электроснабжения

Там подчеркнули, что жители столицы просрочили за потребленное электричество вышеуказанную сумму. Несмотря на постоянные просьбы поддерживать энергетику в условиях обстрелов, некоторые потребители долго сознательно игнорируют оплату за свет. С начала года более 86 тыс. клиентов не совершили ни одного платежа.

"С начала года 86,5 тыс. клиентов YASNO не совершили никакого платежа", — говорится в сообщении.

Из-за возникновения значительной суммы долга поставщик инициирует отключение должников от услуги. В сообщении указаны категории потребителей, которые могут потерять доступ к электрообеспечению до погашения долга.

Сообщения о задолженности посылают, как правило, через viber/смс. Попавшая в потенциальную очередь на отключение категория — потребители, долгое время сознательно игнорировавшие оплату за услугу. В список должников на отключение можно попасть также, если:

клиенты никак не реагируют на обращение;

за несколько месяцев не уплачено ни одной гривны.

Клиентам для восстановления электроснабжения, кроме погашения долга, также нужно будет дополнительно оплатить услугу отключения и подключения.

Отмена моратория на отключение света

В начале 2024 года в Украине власти отменили мораторий на отключение света для граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги.

После полномасштабной войны действовал временный мораторий на отключение потребителей за долги и особые условия оплаты за электричество в регионах, где продолжались боевые действия. Однако из-за роста объема долгов наказание должников вернули досрочно.

Некоторые потребители могут подать заявление на списание долга, но это возможно в рамках судебного процесса.

Списать разрешается только в следующих случаях:

лица имеют задолженность более трех лет;

достался долг от предыдущих владельцев;

долги не соответствуют площади жилья;

граждане в судебном порядке признаны банкротами.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут существенно сократить суммы в платежках.

Также мы писали, что в Украине остро стоит вопрос повышения стоимости электроэнергии после новых обстрелов объектов энергосистемы Россией. Ущерб уже превысил один миллиард долларов.