Долги за электричество в столице — кому из киевлян грозит отключение

Долг киевлян за свет достиг 450 млн грн — кому грозит отключение
Жители Киева накопили общую задолженность перед поставщиками электрической энергии на более 450 млн гривен. Известно, кому может грозить отключение от электроснабжения.
Ситуацию с долгами за потребленную электроэнергию обнародовал поставщик YASNO.
Кому грозит отключение от электроснабжения
Там подчеркнули, что жители столицы просрочили за потребленное электричество вышеуказанную сумму. Несмотря на постоянные просьбы поддерживать энергетику в условиях обстрелов, некоторые потребители долго сознательно игнорируют оплату за свет. С начала года более 86 тыс. клиентов не совершили ни одного платежа.
"С начала года 86,5 тыс. клиентов YASNO не совершили никакого платежа", — говорится в сообщении.
Из-за возникновения значительной суммы долга поставщик инициирует отключение должников от услуги. В сообщении указаны категории потребителей, которые могут потерять доступ к электрообеспечению до погашения долга.
Сообщения о задолженности посылают, как правило, через viber/смс. Попавшая в потенциальную очередь на отключение категория — потребители, долгое время сознательно игнорировавшие оплату за услугу. В список должников на отключение можно попасть также, если:
- клиенты никак не реагируют на обращение;
- за несколько месяцев не уплачено ни одной гривны.
Клиентам для восстановления электроснабжения, кроме погашения долга, также нужно будет дополнительно оплатить услугу отключения и подключения.
Отмена моратория на отключение света
В начале 2024 года в Украине власти отменили мораторий на отключение света для граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги.
После полномасштабной войны действовал временный мораторий на отключение потребителей за долги и особые условия оплаты за электричество в регионах, где продолжались боевые действия. Однако из-за роста объема долгов наказание должников вернули досрочно.
Некоторые потребители могут подать заявление на списание долга, но это возможно в рамках судебного процесса.
Списать разрешается только в следующих случаях:
- лица имеют задолженность более трех лет;
- достался долг от предыдущих владельцев;
- долги не соответствуют площади жилья;
- граждане в судебном порядке признаны банкротами.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут существенно сократить суммы в платежках.
Также мы писали, что в Украине остро стоит вопрос повышения стоимости электроэнергии после новых обстрелов объектов энергосистемы Россией. Ущерб уже превысил один миллиард долларов.
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