Борги за комунальні послуги — хто законно може не платити

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина громадян може не платити за електроенергію, газо- та водопостачання. Також не підлягають стягненню борги, утворені за несплату.

Про це йдеться у матеріалі видання "Суспільне".

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Хто має право не платити за послуги ЖКГ

Як зазначають журналісти, призупинити накопичення заборгованості та особливості умов її сплати передбачені для переселенців у воєнний час. Зокрема, йдеться про тих, хто виїхав з Донеччини. У такому випадку громадяни, які залишили регіон, повинні призупинити накопичення боргів.

На підприємстві "Донецьктеплокомуненерго" розповіли, що абоненти мають право не платити за комунальні послуги, якими не користуються більш ніж 30 календарних днів, окрім опалення, та за умови відсутності лічильника.

Не платити за житлово-комунальні послуги дозволяється:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

громадянам, які проходять лікування;

людям, які проходять військову службу;

громадянам, які перебувають за межами країни;

людям, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій;

громадянам, які відбувають покарання.

Як зупинити нарахування і не платити за послуги ЖКГ

Для того, щоб зупинити нарахування, споживачам потрібно надати виконавцю послуг такі документи:

заява;

довідка з нового місця проживання;

довідка проходження лікування;

довідка проходження військової служби;

підтвердження перебування за кордоном;

довідка ВПО.

Не здійснюється нарахування за опалення також, якщо:

оселя розташована на окупованій території;

зруйнована/пошкоджена через бойові дії.

На час воєнного стану діє заборона на стягнення боргів за послуги ЖКГ, які утворилася після 24 лютого 2022 року.

Їх стягують у примусовому порядку тільки, якщо виникли до початку повномасштабної війни. Боржникам надають попередження та, у разі непогашення, упродовж 30 днів обмежують чи припинять надання послуг.

У разі, якщо в житлі є лічильники, то необхідно передавати показники з них.

"Якщо це не робити, то по певних видах комунальних послуг воно рахується по середньому споживанню, за попередніми періодами, місяцями чи по певному нормативу. Якщо людина все ж таки повідомляє дані лічильника — їй все одно будуть перераховані ці виплати відповідно до показників лічильника. Ситуація, коли немає лічильників і відбувається нарахування за нормативами на людину по певних комунальних послугах, в таких випадках складніше — людина має повідомляти про те, що вона змінила місце проживання", — цитує видання юристів.

Споживачі комунальних послуг у випадку порушень прав можуть звертатись до постачальників послуг або до Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг за номерами телефонів:

+380 (44) 204-48-27;

+380 (044) 207-19-31.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Також ми писали, що українським споживачам блакитного палива, які мають газові плити та колонки, можуть загрожувати штрафи до 500 тис. грн. Таке покарання передбачене у разі виявлення порушень під час обліку та використання газу.