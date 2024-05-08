Долги за коммунальные услуги — кто законно может не платить

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть граждан может не платить за электроэнергию, газо- и водоснабжение. Также не подлежат взысканию долги, образованные за неуплату.

Об этом говорится в материале издания "Суспільне".

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Кто имеет право не платить за услуги ЖКХ

Как отмечают журналисты, приостановить накопление задолженности и особенности условий ее уплаты предусмотрены для переселенцев в военное время. В частности, речь идет о тех, кто уехал из Донбасса. В таком случае граждане, покинувшие регион, должны приостановить накопление долгов.

На предприятии "Донецктеплокоммунэнерго" рассказали, что абоненты имеют право не платить за коммунальные услуги, которыми не пользуются более 30 календарных дней, кроме отопления, и при отсутствии счетчика.

Не платить за жилищно-коммунальные услуги разрешается:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

гражданам, проходящим лечение;

людям, проходящим военную службу;

гражданам, находящимся вне страны;

людям, чье жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий;

гражданам, отбывающим наказание.

Как остановить начисление и не платить за услуги ЖКХ

Для того, чтобы остановить начисления, потребителям нужно предоставить исполнителю услуг следующие документы:

заявление;

справка с нового места жительства;

справка прохождения лечения;

справка прохождения военной службы;

подтверждение пребывания за границей;

справка ВПЛ.

Не производится начисление за отопление также, если:

дом расположен на оккупированной территории;

разрушен/поврежден из-за боевых действий.

Во время военного положения действует запрет на взыскание долгов за услуги ЖКХ, которые образовались после 24 февраля 2022 года.

Их стягивают в принудительном порядке только, если возникли до начала полномасштабной войны. Должников предупреждают и, в случае непогашения, в течение 30 дней ограничивают или прекращают предоставление услуг.

В случае, если в жилище есть счетчики, то нужно передавать показатели с них.

"Если это не делать, то по определенным видам коммунальных услуг оно считается по среднему потреблению, по предыдущим периодам, месяцам или по определенному нормативу. Если человек все же сообщает данные счетчика — ему все равно будут перечислены эти выплаты в соответствии с показателями счетчика. Ситуация, когда нет счетчиков и производится начисление по нормативам на человека по определенным коммунальным услугам, в таких случаях сложнее — человек должен сообщать о том, что он сменил место жительства", — цитирует издание юристов.

Потребители коммунальных услуг в случае нарушений прав могут обращаться к поставщикам услуг или в Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг по телефонам:

+380 (44) 204-48-27;

+380 (044) 207-19-31.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.

Также мы писали, что украинским потребителям голубого топлива, имеющим газовые плиты и колонки, могут угрожать штрафы до 500 тыс. грн. Такое наказание предусмотрено в случае выявления нарушений при учете и использовании газа.