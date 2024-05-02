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Штрафи до 500 тис. грн — кому зі споживачів газу загрожує покарання

2 травня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Споживачам газу загрожують штрафи до 500 тис. грн — що треба знати
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українським споживачам блакитного палива, які мають газові плити та колонки, можуть загрожувати штрафи до 500 тис. грн. Таке покарання передбачене у разі виявлення порушень під час обліку та використання газу.

Про це повідомляє Дніпровська філія "Газмережі".

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Покарання споживачів до 500 тис. грн

У пресслужбі філії зазначили, що тільки у Дніпрі та області з початку 2024 року виявили 135 порушень правил обліку газу та цілісності системи газопостачання. У зв'язку з цим порушникам виписали штрафів на близько 846 тис. грн.

Найбільш поширеними були такі порушення:

  • незаконне врізання;
  • зміна фактичних даних газових лічильників;
  • самостійне відновлення газопостачання без дозволу.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем за незаконне використання газу недобросовісні споживачі мусять відшкодувати збитки, які були завдані газовому оператору. Розміри штрафів такі:

  • мінімальні — від 3,5 тис. грн;
  • максимальні — 500 тис. грн.

У пресслужбі наголошують, що крадіжка ресурсу може обійтися у десятки разів дорожче за його законне споживання. Окрім того, протиправне втручання в систему газопостачання може наражати на небезпеку як самого порушника, так і членів домогосподарства через витоки газу, адже може призвести до аварій, травмування, загибелі людей.

Відповідні порушення можуть бути легко помічені завдяки спецзасобам. Споживачам, які відмовляться сплачувати штраф, загрожує суд, у результаті чого ляжуть на плечі судові витрати.

Минулого року споживачам, які втручалися в роботу лічильників чи самостійно демонтували, виписували дрібні штрафи:

  • за зірвану пломбу;
  • за самовільний демонтаж/втручання в роботу приладу обліку газу;
  • якщо споживачі не пускали на перевірку або заважали її проводити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у деяких містах України з травня зростуть тарифи на водопостачання. Причому підвищення цін не торкнеться великих населених пунктів. Тарифи на воду підвищать адміністрації невеликих міст.

Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік в рамках встановленого мораторію на підвищення цін.

комунальні послуги
ЖКГ
штрафи
газ
покарання

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