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Борщ стал дороже: в магазинах резко возросла стоимость некоторых овощей

29 мая 2023 11:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Борщ стал дороже — стоимость некоторых овощей снова выросла
Продавец в овощном магазине. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах продолжают повышаться цены на овощи так называемого "борщового набора". Особенно ощутимо выросла стоимость моркови.

О ценовых изменениях на рынке рассказали аналитики проекта EastFruit.

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Как изменились цены на морковь

Как отмечают эксперты, в последнее время было зафиксировано увеличение торговой активности в сегменте прошлогодней моркови, что на фоне сезонного сокращения объемов запасов этого овоща в местных хозяйствах спровоцировало дефицит качественной моркови на отечественном рынке. При этом спрос продолжает расти. В связи с этим фермеры, у которых еще были запасы моркови, решили повысить стоимость этого продукта.

На прошлой неделе производители начали отгружать морковь по цене 42-53 грн/кг ($1,15-1,45/кг), что на 12% дороже.

По подсчетам аналитиков, теперь цены на морковь в стране в среднем в три раза выше аналогичного периода прошлого года.

Подорожание овощей "борщевого набора"

По словам экспертов, в мае оптовые цены на лук достигли абсолютного исторического рекорда — 48 грн за килограмм. Предыдущий рекорд был установлен в начале мая 2019 года и составил 33 грн/кг.

По данным портала Минфин, в магазинах лук репчатый сейчас стоит 69,92 гривны, тогда как в апреле продавали за 57,02. Молодой вырос в стоимости с 55,21 до 59,90 грн. Синий лук тоже прибавил в цене, подорожав с 56,01 до 68,45.

С апреля по май подорожал и картофель. Цена за килограмм изменилась с 9,77 до 12,28 гривны. Стоимость розового картофеля выросла на три гривны, до 14,48. Молодой картофель подорожал с 13,96 до 39,40 гривны.

Свекла изменилась в стоимости за этот период не так сильно, меньше чем на гривну. Сейчас этот овощ стоит в среднем 9,90 грн.

Напомним, в Украине ближе к лету на рынки и супермаркеты начали поступать первые урожаи клубники и черешни. Цены на них сейчас бьют рекорды, хотя эксперты прогнозируют некоторое снижение стоимости.

Также мы писали, что, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в Украине цены на продукты питания повысились на 31,5% за последний год. Подорожали все без исключения категории товаров, однако в дальнейшем появятся факторы снижения средних потребительских цен.

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