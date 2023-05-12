Цены в Украине — как изменится стоимость борщевого набора в 2023 году

Покупатель в продуктовом магазине. Фото: Freepik

В Украине в 2023 году ключевые составляющие популярного блюда, борща, демонстрируют рекордное подорожание. Эксперты рассказали, что будет с ценами на овощи до конца года.

Ценовую динамику спрогнозировал заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона.

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Как изменятся цены "борщевого набора"

По словам представителя Минагро, в нынешнем году аграрии планируют увеличить промышленное выращивание овощей "борщевого набора" в ряде регионов Украины. Учитывая это, уже ближайшей осени цены начнут стабилизироваться по мере снижения дефицита. В общем, ситуация на овощном рынке станет более положительной.

Замминистра уточнил, что объемы промышленного выращивания культур из борщевого набора — моркови, лука, капусты, красной свеклы должны расшириться до 30% в центральных регионах страны.

В частности, увеличат посевы томатов, на которые возник дефицит в 2022 году. Под морковь, лук, капусту, красную свеклу расширят площади в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях. Увеличат посевные овощные площади на 10-15%: в Одесской, части Николаевской, деоккупированной Херсонской области.

"С осени ситуация на рынке овощей стабилизируется. Мы ожидаем уменьшения импорта и, соответственно, урегулирования цен", — отмечает Высоцкий.

Также он отметил, что будут расширены посевные площади под сахарную свеклу на 25% больше по сравнению с предыдущим годом. Следовательно, сахара для внутреннего рынка тоже произведут достаточно. Согласно прогнозам, около полутора миллионов тонн при внутренних потребностях 900 тыс. тонн.

Что подорожало больше всего

По данным Национального научного центра Институт аграрной экономики, в Украине цены на продукты питания повысились на 31,5% за последний год. Подорожали все без исключения категории товаров, однако в дальнейшем появятся факторы снижения средних потребительских цен.

Как отмечают эксперты, в начале весны больше всего увеличились цены на овощи — на 17,3%, на втором месте — яйца (на 1,8% больше), дальше идут сыр и мягкий сыр (на 1% дороже). На другие продукты цены выросли менее чем на 1%. В то время как на подсолнечное масло и хлеб и хлебопродукты уменьшились.

По мнению специалистов, учитывая тенденции прошлых лет, в том числе и военный прошлый год, а также прогнозы по объемам производства и потребления на текущий год, ожидается замедление роста и даже снижение средних потребительских цен на отдельные продукты питания. Это произойдет, когда аграрии получат первые урожаи.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Также сообщалось, что в Украине в апреле 2023 года начал дорожать овощ, долго остававшийся самым доступным на полках магазинов. Вообще, овощи стали ценовыми лидерами весной.