Банки продовжують кредитувати фермерів — які регіони лідирують

Фермер у полі. Фото: google.com

Українські банки продовжують активно кредитувати фермерів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". У 2023 році видали 17,2 тис. кредитів на понад 58,3 млрд гривень.

Про це поінформували у Міністерстві економіки України.

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На що позичають кошти фермери

За інформацією відомства, загалом з початку дії пільгової кредитної програми з лютого 2020 року бізнес отримав 70 тис. кредитів на 225,4 млрд гривень. Минулого тижня 668 фермерів оформили 1,9 млрд гривень.

Найбільше коштів беруть на:

"антикризові кредити" — 61 млрд гривень;

"антивоєнні цілі" — 54,2 млрд гривень;

рефінансування попередніх кредитів — 28,4 млрд гривень;

поповнення оборотного капіталу — 25,9 млрд гривень;

для інвестицій — 16,5 млрд гривень.

Найчастіше банки кредитують за програмою підприємства з таких сфер:

сільське господарство — 52%;

торгівля та виробництво — 25%;

промислова переробка — 14%.

Області-лідери за сумами укладених кредитних угод:

Львівська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Київська;

Вінницька;

Київ.

Джерело: Мінфін

Найбільшу кількість кредитів видали державний Приватбанк — 32,5 тисяч, Ощадбанк — 10,5 тисячі.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, близько 51,5% загального обсягу доходів ТОП-1000 найбільших українських підприємств сконцентровано в компаніях з Києва (405 компаній). Ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично розташовані у промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської областей.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.