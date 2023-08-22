Банки продовжують кредитувати фермерів — які регіони лідирують

Банки активно кредитують фермерів: скільки коштів видали у 2023 році
Українські банки продовжують активно кредитувати фермерів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". У 2023 році видали 17,2 тис. кредитів на понад 58,3 млрд гривень.
Про це поінформували у Міністерстві економіки України.
На що позичають кошти фермери
За інформацією відомства, загалом з початку дії пільгової кредитної програми з лютого 2020 року бізнес отримав 70 тис. кредитів на 225,4 млрд гривень. Минулого тижня 668 фермерів оформили 1,9 млрд гривень.
Найбільше коштів беруть на:
- "антикризові кредити" — 61 млрд гривень;
- "антивоєнні цілі" — 54,2 млрд гривень;
- рефінансування попередніх кредитів — 28,4 млрд гривень;
- поповнення оборотного капіталу — 25,9 млрд гривень;
- для інвестицій — 16,5 млрд гривень.
Найчастіше банки кредитують за програмою підприємства з таких сфер:
- сільське господарство — 52%;
- торгівля та виробництво — 25%;
- промислова переробка — 14%.
Області-лідери за сумами укладених кредитних угод:
- Львівська;
- Одеська;
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Київська;
- Вінницька;
- Київ.
Найбільшу кількість кредитів видали державний Приватбанк — 32,5 тисяч, Ощадбанк — 10,5 тисячі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, близько 51,5% загального обсягу доходів ТОП-1000 найбільших українських підприємств сконцентровано в компаніях з Києва (405 компаній). Ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично розташовані у промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської областей.
Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.