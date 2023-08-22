Банки продолжают кредитовать фермеров – какие регионы лидируют

Банки активно кредитуют фермеров: сколько средств выдали в 2023 году
Украинские банки продолжают активно кредитовать фермеров по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В 2023 году выдали 17,2 тыс. кредитов более чем на 58,3 млрд гривен.
Об этом проинформировали в Министерстве экономики Украины.
На что одалживают средства фермеры
По информации ведомства, всего с начала действия льготной кредитной программы с февраля 2020 года бизнес получил 70 тыс. кредитов на 225,4 млрд гривен. На прошлой неделе 668 фермеров оформили 1,9 млрд. гривен.
Больше всего средств берут на:
- "антикризисные кредиты" — 61 млрд гривен;
- "антивоенные цели" — 54,2 млрд гривен;
- рефинансирование предыдущих кредитов — 28,4 млрд гривен;
- пополнение оборотного капитала — 25,9 млрд гривен;
- для инвестиций — 16,5 млрд гривен.
Чаще всего банки кредитуют по программе предприятия из следующих сфер:
- сельское хозяйство — 52%;
- торговля и производство — 25%;
- промышленная переработка — 14%.
Области-лидеры по суммам заключенных кредитных сделок:
- Львовская;
- Одесская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Киевская;
- Винницкая;
- Киев.
Наибольшее количество кредитов выдали государственный Приватбанк — 32,5 тысячи, Ощадбанк — 10,5 тысячи.
Что еще стоит знать
Напомним, около 51,5% от общего объема доходов ТОП-1000 крупнейших украинских предприятий сконцентрировано в компаниях из Киева (405 компаний). Еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, юридически расположенных в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областей.
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