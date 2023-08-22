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Банки активно кредитуют фермеров: сколько средств выдали в 2023 году

22 августа 2023 08:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки продолжают кредитовать фермеров – какие регионы лидируют
Фермер в поле. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские банки продолжают активно кредитовать фермеров по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В 2023 году выдали 17,2 тыс. кредитов более чем на 58,3 млрд гривен.

Об этом проинформировали в Министерстве экономики Украины.

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По информации ведомства, всего с начала действия льготной кредитной программы с февраля 2020 года бизнес получил 70 тыс. кредитов на 225,4 млрд гривен. На прошлой неделе 668 фермеров оформили 1,9 млрд. гривен.

Больше всего средств берут на:

  • "антикризисные кредиты" — 61 млрд гривен;
  • "антивоенные цели" — 54,2 млрд гривен;
  • рефинансирование предыдущих кредитов — 28,4 млрд гривен;
  • пополнение оборотного капитала — 25,9 млрд гривен;
  • для инвестиций — 16,5 млрд гривен.

Чаще всего банки кредитуют по программе предприятия из следующих сфер:

  • сельское хозяйство — 52%;
  • торговля и производство — 25%;
  • промышленная переработка — 14%.

Области-лидеры по суммам заключенных кредитных сделок:

  • Львовская;
  • Одесская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Киевская;
  • Винницкая;
  • Киев.

 

бизнес
Источник: Минфин

Наибольшее количество кредитов выдали государственный Приватбанк — 32,5 тысячи, Ощадбанк — 10,5 тысячи.

 

кредиты
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, около 51,5% от общего объема доходов ТОП-1000 крупнейших украинских предприятий сконцентрировано в компаниях из Киева (405 компаний). Еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, юридически расположенных в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областей.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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