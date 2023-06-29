ПриватБанк подвоїть виплати за безготівкові чайові у кафе

Офіціант у кафе. Фото: Freepik

Державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє подвоїти виплати за технологією "Безготівкова оплата чайових". Вона надає можливість клієнтам залишати "чайові" офіціантам через термінали банку.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Зазначається, що суми підвищать найкращим офіціантам у закладах громадського харчування.

"ПриватБанк подвоїть чайові найбільш активним офіціантам українських кафе і ресторанів, якщо вони отримуватимуть подяку від клієнтів у безготівковій формі через POS-термінали ПриватБанку на картки Mastercard", — йдеться у повідомленні.

До акції, яка діятиме з 25 червня до 25 серпня, можна підключитися на офіційному сайті банку за посиланням. Підпадуть під неї всі працівники кафе, які отримуватимуть безготівкові чайові.

Очікується, що 20 діджитальних офіціантів отримають від банку подвоєні суми, а закладам, де працюють переможці, банк надасть безкоштовну PR-кампанію.

У ПриватБанку сподіваються, що в рамках програми на 37% зросте число офіціантів, які використовують сервіс цифрових чайових.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни у роботі системи терміналів самообслуговування. Йдеться про поновлення операцій з готівковою валютою у термінальній мережі.