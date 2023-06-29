ПриватБанк удвоит выплаты за безналичные чаевые в кафе

Официант в кафе. Фото: Freepik

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает удвоить выплаты по технологии "Безналичная оплата чаевых". Она дает возможность клиентам оставлять "чаевые" официантам через терминалы банка.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Отмечается, что суммы повысят лучшим официантам в общепитах.

"ПриватБанк удвоит чаевые наиболее активным официантам украинских кафе и ресторанов, если они будут получать благодарность от клиентов в безналичной форме через POS-терминалы ПриватБанка на карты Mastercard", — говорится в сообщении.

К акции, которая будет действовать с 25 июня по 25 августа, можно подключиться на официальном сайте банка по ссылке. Подпадут под нее все работники кафе, которые будут получать безналичные чаевые.

Ожидается, что 20 диджитальных официантов получат от банка удвоенные суммы, а заведениям, где работают победители, банк предоставит бесплатную PR-кампанию.

В ПриватБанке надеются, что в рамках программы на 37% возрастет число официантов, использующих сервис цифровых чаевых.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении сделок с наличной валютой в терминальной сети.