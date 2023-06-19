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Валютні операції: ПриватБанк готує зміни з 22 червня

19 червня 2023 07:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк готує зміни у валютних операціях
Відділення фінустанови ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни у роботі системи терміналів самообслуговування. Йдеться про поновлення операцій з готівковою валютою у термінальній мережі.

Про це поінформували у пресцентрі фінустанови.

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Операції з готівкою у терміналах

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк планує поновити приймання доларів та євро у своїх терміналах. Така послуга стане доступна із 22 червня цього року.

На початку червня у банку заявили про те, що термінали самообслуговування більше не прийматимуть готівкову валюту. Керівництво банку вирішило призупинити обслуговування таких транзакцій. Поповнювати валютні рахунки та здійснювати інші валютні операції можна було виключно у касах відділень банку.

Таке рішення ухвалили через зростання операцій зі зношеними та старими банкнотами, які клієнти вносили у термінали, та проблеми з їх прийманням.

Більше про ПриватБанк

Раніше повідомлялося, що українцям у мобільному застосунку "Приват24" стане доступна важлива послуга. В оновленій версії застосунку з'явилось єдине меню "Комунікації".

Також ми писали, що ПриватБанк в умовах війни на три місяці запропонує українському бізнесу пільги. Йдеться про послугу еквайрингу.

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