Робота в Україні — більшість ВПО не можуть працевлаштуватися

Люди у тимчасовому притулку. Фото: lexinform.com.ua

На другий рік війни з Росією переважна більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі не мають роботи та перебувають у пошуку. Працевлаштуванню заважають низка причин.

Про це свідчать результати опитування порталу robota.ua повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Міністерства. У результаті з'ясувалося, що 56,2% опитаних заявили, що не мають роботи та продовжують активно шукати. 26,2% заявили, що роботу мають, однак шукають іншу. Також 64,4% повідомили, що шукають роботу з повною зайнятістю, 39% — неповну зайнятість, 16,5% — цікавляться фрилансом.

37,8% шукають роботу без досвіду чи спеціалізованої освіти, 33,7% — з досвідом, 28,5% — за спеціальністю.

Найпоширенішими запитами є робота економістом, юристом, прибиральницею або посудомийкою, вчителем, спеціалістом з соцзабезпечення, швачкою, супервайзером, мерчендайзером, касиром та спеціалістом відділу кадрів, продавцем та водієм.

58,8% людей шукають роботу неподалік від місця проживання, для 27,7% головним у виборі є умови роботи та розмір заробітної плати.

Причини відсутності роботи

Серед причин такого рівня працевлаштованості — низька оплата праці, небажання роботодавців наймати на роботу переселенців, відсутність пропозицій роботи за рівнем освіти та досвідом, недостатність професіоналізму та досвіду роботи.

Опитування провели анонімно, шляхом онлайн-анкетування у квітні-травні цього року. У ньому взяли часть 267 осіб.

"Результати опитування стануть основою спільного проєкту "Робота та відновлення" щодо пошуку роботи для ВПО", — повідомили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Також ми писали, що в Україні на тлі воєнного стану громадяни можуть вимушено звільнятися з роботи за власним бажанням. При цьому діють особливі правила.