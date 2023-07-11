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У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос

11 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — большинство ВПЛ не могут трудоустроиться
Люди во временном убежище. Фото: lexinform.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На второй год войны с Россией большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до сих пор не имеют работы и находятся в поиске. Трудоустройству мешают ряд причин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала robota.ua, сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Проблемы с поиском работы ВПЛ

Исследование популярный кадровый портал провел по просьбе
Министерства. В результате выяснилось, что 56,2% опрошенных заявили, что у них нет работы и продолжают активно искать. 26,2% заявили, что работу имеют, однако ищут другую. Также 64,4% сообщили, что ищут работу с полной занятостью, 39% — неполную занятость, 16,5% — интересуются фрилансом.

37,8% ищут работу без опыта или специализированного образования, 33,7% — с опытом, 28,5% — по специальности. Самыми распространенными запросами является работа экономистом, юристом, уборщицей или посудомоечкой, учителем, специалистом по соцобеспечению, швеей, супервайзером, мерчендайзером, кассиром и специалистом отдела кадров, продавцом и водителем.

58,8% людей ищут работу неподалеку от места жительства, для 27,7% главным в выборе есть условия работы и размер заработной платы.

Причины отсутствия работы

Среди причин такого уровня трудоустроенности — низкая оплата труда, нежелание работодателей нанимать на работу переселенцев, отсутствие предложений по уровню образования и опыту, недостаточность профессионализма и опыта работы.

Опрос был проведен анонимно, путем онлайн-анкетирования в апреле-мае этого года. В нем приняли часть 267 человек.

"Результаты опроса станут основой совместного проекта "Работа и восстановление" по поиску работы для ВПЛ", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что в Украине на фоне военного положения граждане могут вынужденно увольняться с работы по собственному желанию. При этом действуют особые правила.

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