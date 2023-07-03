Бізнес оцінив перспективи своєї діяльності — нові дані НБУ

Бізнес-розрахунки. Фото: Freepik

Національний банк України (НБУ) опублікував дані про те, як змінилися настрої бізнесу у червні 2023 року. Про перспективи своєї діяльності підприємці розповіли у черговому опитуванні регулятора.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Оцінка перспектив бізнесу

Як зазначають у пресслужбі НБУ, підприємці третій місяць поспіль дають позитивні оцінки результатів та перспектив своєї діяльності.

Так, щомісячне опитування з приводу індексу очікувань ділової активності (ІОДА) свідчить, що минулого місяця він залишився на рівні вище нейтрального, підвищившись з 50.5 до 50.8.

Посприяли цьому:

скорочення темпів зростання обсягів витрат на сировину та енергію;

налагодження виробничих, а також логістичних ланцюгів;

поліпшення інфляційних і курсових очікувань;

зростання внутрішнього попиту.

Найоптимістичніші оцінки дали підприємства будівництва через сприятливі погодні умови, потребу в розширенні західної логістики, будівництво та відновлення доріг. Індекс зріс з 51.3 до 58.6.

Індекс підприємств торгівлі майже не змінився (з 52.7 до 52.5) завдяки сталим споживчим настроям, зростанню пропозиції товарів та сповільненню темпів інфляції.

З 50.4 до 51.0 зріс секторальний індекс підприємств промисловості завдяки зменшенню темпів зростання витрат на сировину та енергію, поновленню виробничих та логістичних ланцюгів.

Не змінився індекс підприємств сфери послуг — 48.9. Негативні оцінки економічних перспектив пов'язані з низькою платоспроможністю населення, слабким попитом.

Переважна більшість підприємств надалі зберігають високі очікування щодо подорожчання власної продукції та послуг.

Оцінки щодо зайнятості — неоднорідними: респонденти галузей будівництва та послуг уперше очікують на збільшення загальної кількості працівників, а підприємства промисловості та торгівлі – на скорочення.

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