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Бизнес оценил перспективы своей деятельности: новые данные НБУ

3 июля 2023 12:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес оценил перспективы своей деятельности - новые данные НБУ
Бизнес расчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал данные о том, как изменились настроения бизнеса в июне 2023 года. О перспективах своей деятельности предприниматели рассказали в очередном опросе регулятора.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

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Оценка перспектив бизнеса

Как отмечают в пресс-службе НБУ, предприниматели третий месяц подряд дают положительные оценки результатов и перспектив своей деятельности.

Так, ежемесячный опрос по поводу индекса ожиданий деловой активности (ИОДА) свидетельствует, что в прошлом месяце он остался на уровне выше нейтрального, повысившись с 50.5 до 50.8.

Поспособствовали этому:

  • сокращение темпов роста объемов расходов на сырье и энергию;
  • налаживание производственных, а также логистических цепей;
  • улучшение инфляционных и курсовых ожиданий;
  • рост внутреннего спроса.

Самые оптимистичные оценки дали предприятия строительства из-за благоприятных погодных условий, необходимости расширения западной логистики, строительства и восстановления дорог. Индекс вырос с 51,3 до 58,6.

Индекс предприятий торговли практически не изменился (с 52.7 до 52.5) благодаря устоявшимся потребительским настроениям, росту предложения товаров и замедлению темпов инфляции.

С 50.4 по 51.0 вырос секторальный индекс предприятий промышленности благодаря уменьшению темпов роста затрат на сырье и энергию, возобновлению производственных и логистических цепей.

Не изменился индекс предприятий сферы услуг — 48.9. Отрицательные оценки экономических перспектив связаны с низкой платежеспособностью населения, слабым спросом.

Подавляющее большинство предприятий сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции и услуг.

Оценки по занятости — неоднородны: респонденты отраслей строительства и услуг впервые ожидают увеличения общего количества работников, а предприятия промышленности и торговли — сокращения.

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Напомним, в парламенте заблокирован законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.

Также с 1 июля 2023 Налоговая служба Украины будет иметь право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

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