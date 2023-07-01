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У Раді заблокували закон про скасування пільг для бізнесу

1 липня 2023 14:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки та штрафи для бізнесу — у Раді заблокували закон №8401
Верховна Рада України. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.

Постанову зареєстрував народний депутат, керівник міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков.

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Що відомо про блокування закону № 8401

Разумков наголосив, що таким чином прагне скасувати рішення про ухвалення закону № 8401. Він, на його думку, "зажене бізнес під підлогу перевірками, штрафами і високими податками".

Ситуацію прокоментував представник Податкового комітету ВР Ярослав Железняк. Він зауважив, що готувались до цього, тому в законі більшість норм починають діяти з 1 серпня 2023 року.

"Ну, це було очікувано… до податкового законопроєкта #8401 (скасування 2% ФОП) внесли блокуючу постанову. Ця від Разумкова. Думаю ще буде декілька. Це відповідно не дає Спікеру зараз право підписати його", — написав він у Telegram.

За його словами, це жодним чином не вплине на долю ухваленого закону. Очікується, що приблизно у середині липня розглянуть постанову, що блокує закон. Він переконаний, що її не підтримають і закон відправлять на підпис президента.

Скасування пільг для бізнесу

Зауважимо, що 30 червня Верховна Рада підтримала повернення країни на довоєнну систему оподаткування з 1 серпня. Йдеться про скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%. Ухвалення цього законопроєкту було умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Він повертає штрафи та перевірки бізнесу. Зокрема, платникам, які перейшли з 2% ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. З 1 жовтня 2023 року повернеться відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також з 1 липня 2023 року Податкова служба України матиме право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

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