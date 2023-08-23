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Бізнес озвучив слабкі сторони дешевих кредитів від держави

23 серпня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Що бізнес думає про дешеві кредити від держави
Дешеві гроші для бізнеса дорого обходяться державі. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Український уряд продовжує розробляти програму пільгового кредитування великого бізнесу, на кшталт програми кредитування малого та середнього бізнесу "5-7-9". Про це нещодавно заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

В Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) на запит Новини.LIVE відзначили, що зацікавленість бізнесу у кредитуванні є доволі високою. Однак доступ до кредитування не є легким. 

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Серед опитаних ЄБА представників великого та середнього бізнесу лише 3% користувались програмою "Доступні кредити 5-7-9%", тоді як кількість опитаних представників МСБ, що користувались нею, значно більше і сягає 28%.

Водночас, зазначають в Асоціації, думки бізнесу щодо "Доступних кредитів" розділились — з тих, хто подавався на програму, майже половина мали негативний досвід. Зокрема, підприємці скаржились на труднощі отримання кредиту, великі перші внески, відмову в отриманні без пояснень та непокриття багатьох категорій бізнесу.

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В Асоціації зазначають, що перш за все покращень потребує комунікація — часто підприємці скаржаться на відмову в отриманні кредитів без жодних пояснень, що не дає можливості зробити "роботу над помилками". По-друге, варто було би зробити програму більш доступною та поширити її на більше індустрій та КВЕДів.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банка Оксана Шульга в коментарі для Новини.LIVE нагадує про дефіцит фінансування програми з боку держави. А з включенням до програми великих підприємств дефіцит стане зростати. Відповідно, накопичення заборгованості з компенсації процентів позичальникам загрожує зробити програму неефективною. І на це не можна не зважати.

Насамкінець варто зазначити, що Міжнародний валютний фонд та інші кредитори України з обережністю сприймають ідею запровадження чергової державної програми пільгового кредитування. МВФ переймається, що держава зрештою може не впоратися з програмою "5-7-9", яка набирає все більших обертів. За статистикою Міністерства економіки, в рамках програми "5-7-9" наразі видано 14 538 кредитів на понад 51 млрд грн.

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Нагадаємо, на початку війни український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

За даними Мінекономіки, в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" наразі видано 14 538 кредитів на понад 51 млрд грн. Найбільше кредитів (53%) отримали компанії аграрної галузі. 25% припало на торгівлю та виробництво, 13% — на промисловість. Серед регіонів лідерами за сумами укладених договорів є Київ (10%), Львівська (8%), Одеська (7%) та Дніпропетровська (7%) області.

Максимальна сума кредиту — 60 млн грн. Виходячи зі статистики Мінекономіки, середній чек у програмі складає 3,5 млн грн.
 

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