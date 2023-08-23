Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Бизнес озвучил слабые стороны дешевых кредитов от государства arrow

Бизнес озвучил слабые стороны дешевых кредитов от государства

23 августа 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Что бизнес думает о дешевых кредитах от государства
Дешевые деньги для бизнеса дорого обходятся государству. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Украинское правительство продолжает разрабатывать программу льготного кредитования крупного бизнеса, аналогичную программе кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9". Об этом недавно заявила министр экономики Юлия Свириденко.

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в комментарии для Новини.LIVE отметили, что заинтересованность бизнеса в кредитовании достаточно высока. Однако доступ к кредитованию не легок.

Читайте также:

Что бизнес думает о доступных кредитах от государства

Среди опрошенных ЕБА представителей крупного и среднего бизнеса только 3% пользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%", тогда как количество пользовавшихся ею опрошенных представителей МСБ значительно больше и достигает 28%.

В то же время, отмечают в Ассоциации, мнения бизнеса относительно "Доступных кредитов" разделились — из подававшихся на программу почти половина компаний имели негативный опыт. В частности, предприниматели жаловались на трудности получения кредита, большие первые взносы, отказ в получении без объяснений и непокрытие многих категорий бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине планируют ограничить выдачу кредитов: кому запретят навсегда

В Ассоциации отмечают, что прежде всего в улучшении нуждается коммуникация — часто предприниматели жалуются на отказ в получении кредитов без объяснений, что не дает возможности сделать "работу над ошибками". Во-вторых, стоило бы сделать программу более доступной и распространить ее на большее количество индустрий и КВЭДов.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга в комментарии для Новини.LIVE напоминает о дефиците финансирования программы со стороны государства. А по мере включения в программу крупных предприятий дефицит будет возрастать. Соответственно, накопление задолженности по компенсации процентов заемщикам грозит сделать программу неэффективной. И этого нельзя не учитывать.

В заключение следует отметить, что Международный валютный фонд и другие кредиторы Украины с осторожностью воспринимают идею внедрения очередной государственной программы льготного кредитования. МВФ беспокоится, что государство в конце концов может не справиться с набирающей все большие обороты программой "5-7-9". По статистике Министерства экономики, в рамках программы "5-7-9" сейчас выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин разрешил новым категориям предпринимателей участвовать в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Напомним, в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

По данным Минэкономики, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" в настоящее время выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн. Больше всего кредитов (53%) получили компании аграрной отрасли. 25% пришлось на торговлю и производство, 13% — на промышленность. Среди регионов лидерами по суммам заключенных договоров являются Киев (10%), Львовская (8%), Одесская (7%) и Днепропетровская (7%) области.

Максимальная сумма кредита — 60 млн грн. Исходя из статистики Минэкономики, средний чек в программе составляет 3,5 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз