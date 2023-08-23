Что бизнес думает о дешевых кредитах от государства

Дешевые деньги для бизнеса дорого обходятся государству. Фото: google.com

Украинское правительство продолжает разрабатывать программу льготного кредитования крупного бизнеса, аналогичную программе кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9". Об этом недавно заявила министр экономики Юлия Свириденко.

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в комментарии для Новини.LIVE отметили, что заинтересованность бизнеса в кредитовании достаточно высока. Однако доступ к кредитованию не легок.

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Среди опрошенных ЕБА представителей крупного и среднего бизнеса только 3% пользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%", тогда как количество пользовавшихся ею опрошенных представителей МСБ значительно больше и достигает 28%.

В то же время, отмечают в Ассоциации, мнения бизнеса относительно "Доступных кредитов" разделились — из подававшихся на программу почти половина компаний имели негативный опыт. В частности, предприниматели жаловались на трудности получения кредита, большие первые взносы, отказ в получении без объяснений и непокрытие многих категорий бизнеса.

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В Ассоциации отмечают, что прежде всего в улучшении нуждается коммуникация — часто предприниматели жалуются на отказ в получении кредитов без объяснений, что не дает возможности сделать "работу над ошибками". Во-вторых, стоило бы сделать программу более доступной и распространить ее на большее количество индустрий и КВЭДов.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга в комментарии для Новини.LIVE напоминает о дефиците финансирования программы со стороны государства. А по мере включения в программу крупных предприятий дефицит будет возрастать. Соответственно, накопление задолженности по компенсации процентов заемщикам грозит сделать программу неэффективной. И этого нельзя не учитывать.

В заключение следует отметить, что Международный валютный фонд и другие кредиторы Украины с осторожностью воспринимают идею внедрения очередной государственной программы льготного кредитования. МВФ беспокоится, что государство в конце концов может не справиться с набирающей все большие обороты программой "5-7-9". По статистике Министерства экономики, в рамках программы "5-7-9" сейчас выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн.

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Напомним, в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

По данным Минэкономики, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" в настоящее время выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн. Больше всего кредитов (53%) получили компании аграрной отрасли. 25% пришлось на торговлю и производство, 13% — на промышленность. Среди регионов лидерами по суммам заключенных договоров являются Киев (10%), Львовская (8%), Одесская (7%) и Днепропетровская (7%) области.

Максимальная сумма кредита — 60 млн грн. Исходя из статистики Минэкономики, средний чек в программе составляет 3,5 млн грн.