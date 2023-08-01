Бізнес погіршив прогнози через нові тарифи та ціни на бензин: дані НБУ
Український бізнес у липні 2023 року погіршив свої очікування до негативного рівня. Причиною стало підвищення тарифів на електричну енергію та цін на пальне.
Такі результати опитування з приводу індексу ділових очікувань Національного банку України (НБУ).
Погіршення індексу очікувань у липні
Як зазначають в Нацбанку, минулого місяця індекс очікувань опустився нижче нейтрального рівня. Якщо у червні він перебував на познаці 50,8, то в липні знизився до 48,8.
Позитивні очікування вище нейтрального рівня зберегли тільки підприємства сфери будівництва, з огляду на пожвавлення роботи у будівництві та відновленні доріг, мостів, тунелів та трубопроводів.
На прогнози бізнесу погано вплинули:
- нові тарифи на ринку електричної енергії;
- запровадження довоєнних податків цін на пальне;
- проблеми із "зерновим коридором";
- збільшення кількості обстрілів інфраструктурних об’єктів Росією;
- велика нестача кваліфікованих кадрів.
Зберігаються високі очікування щодо підвищення закупівельних цін, а також цін та тарифів на власну продукцію та послуги.
Опитування підприємств провели з 5 до 24 липня. У ньому взяло участь 490 підприємств.
Варто зауважити, що Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується НБУ незначно знизився у травні з 51,5 пункту до 50,5 пункту, однак у червні підвищився до 50,8 пункту.
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