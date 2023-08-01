Бізнес погіршив прогнози через нові тарифи та ціни на бензин

Працівники будівельної сфери. Фото: Unplush

Український бізнес у липні 2023 року погіршив свої очікування до негативного рівня. Причиною стало підвищення тарифів на електричну енергію та цін на пальне.

Такі результати опитування з приводу індексу ділових очікувань Національного банку України (НБУ).

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Погіршення індексу очікувань у липні

Як зазначають в Нацбанку, минулого місяця індекс очікувань опустився нижче нейтрального рівня. Якщо у червні він перебував на познаці 50,8, то в липні знизився до 48,8.

Позитивні очікування вище нейтрального рівня зберегли тільки підприємства сфери будівництва, з огляду на пожвавлення роботи у будівництві та відновленні доріг, мостів, тунелів та трубопроводів.

На прогнози бізнесу погано вплинули:

нові тарифи на ринку електричної енергії;

запровадження довоєнних податків цін на пальне;

проблеми із "зерновим коридором";

збільшення кількості обстрілів інфраструктурних об’єктів Росією;

велика нестача кваліфікованих кадрів.

Зберігаються високі очікування щодо підвищення закупівельних цін, а також цін та тарифів на власну продукцію та послуги.

Опитування підприємств провели з 5 до 24 липня. У ньому взяло участь 490 підприємств.

Варто зауважити, що Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується НБУ незначно знизився у травні з 51,5 пункту до 50,5 пункту, однак у червні підвищився до 50,8 пункту.

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Нагадаємо, з 1 серпня в Україні скасували 2% єдиний податок. При цьому документ регулює поступовий перехід. Платникам 2% ЄП надали право подавати заяви про відмову від застосування 2% єдиного податку та вказувати, яку обирають систему оподаткування.

Також ми писали, що ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.