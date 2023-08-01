Бизнес ухудшил прогнозы из-за новых тарифов и цен на бензин

Сотрудники строительной сферы. Фото: Unplush

Украинский бизнес в июле 2023 года ухудшил свои ожидания до негативного уровня. Причиной стало повышение тарифов на электроэнергию и цен на топливо.

Таковы результаты опроса по поводу индекса деловых ожиданий Национального банка (НБУ).

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Ухудшение индекса ожиданий в июле

Как отмечают в Нацбанке, в прошлом месяце индекс ожиданий опустился ниже нейтрального уровня. Если в июне он находился на отметке 50,8, то в июле снизился до 48,8.

Положительные ожидания выше нейтрального уровня сохранили только предприятия сферы строительства, учитывая оживление работы в строительстве и восстановлении дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов.

На прогнозы бизнеса плохо повлияли:

новые тарифы на рынке электрической энергии;

введение довоенных налогов цен на горючее;

проблемы с "зерновым коридором";

увеличение количества обстрелов инфраструктурных объектов Россией;

большая нехватка квалифицированных кадров.

Сохраняются высокие ожидания повышения закупочных цен, а также цен и тарифов на собственную продукцию и услуги.

Опрос предприятий провели с 5 по 24 июля. В нем приняло участие 490 предприятий.

Следует отметить, что рассчитываемый Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ незначительно снизился в мае с 51,5 пункта до 50,5 пункта, однако в июне повысился до 50,8 пункта.

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Напомним, с 1 августа в Украине упразднили 2% единый налог. При этом документ регулирует постепенный переход. Плательщикам 2% ЕП предоставили право подавать заявления об отказе от применения 2% единого налога и указывать, что избирают систему налогообложения.

Также мы писали, что непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.