Обмін валют — Нацбанк змінив правила для обмінників

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 липня небанкам (обмінникам) дозволили необмежений за обсягом суми доступ до своїх рахунків у фінустановах для підкріплення кас готівкою. Йдеться про кошти у будь-якій валюті.

Таке рішення ухвалив Національний банк України (НБУ).

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Нові правила для обмінників

Як зазначається на сайті НБУ, такі додаткові заходи покликані стабілізувати ситуацію з обміном іноземної валюти у готівці. Рішення посприяє розширенню пропозиції валюти без ознак зношування чи пошкодження на готівковому ринку, де відбувається торгівля. Адже розширить можливості небанківських фінустанов щодо підкріплення кас валютною готівкою.

Тепер обмінники можуть без обмежень знімати національну та іноземну валюту зі своїх рахунків у фінустановах.

Широкий доступ небанків до готівкової нацвалюти стане запорукою їхньої ліквідності, щоб безперебійно здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти у громадян.

НБУ визначив обмеження, відповідно до яких обсяг знятої готівки не може перевищувати обсяг коштів у гривні чи іноземній валюті, до цього зарахованої на рахунок небанківської фінустанови у банку.

У Нацбанку стверджують, що нові правила обміну готівкової валюти вже мають "стабілізаційний ефект" на ринку.

Покарання за відмову в обміні банкнот

У Національному банку раніше заявили, що відмову у прийнятті потертої або старої купюри у населення регулятор розцінюватиме як потенційну ознаку шахрайської діяльності.

Розмір штрафу становитиме:

для банків — у розмірі до 400 тис. грн (планують збільшити покарання за суттєві порушення);

для небанківських фінустанов — у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Громадян закликають скаржитися на проблему, звернувшись до керівництва банку чи обмінника. Якщо не буде реакції, то до Національного банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до переказів готівкових грошей через термінали самообслуговування. Вони стосуються надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.