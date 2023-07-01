Обмен валют — Нацбанк изменил правила для обменников

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июля небанкам (обменникам) разрешили неограниченный по объему суммы доступ к своим счетам в финучреждениях для подкрепления касс наличными. Речь идет о денежных средствах в любой валюте.

Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ).

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Новые правила для обменников

Как отмечается на сайте НБУ, такие дополнительные меры призваны стабилизировать ситуацию с обменом иностранной валюты в наличных деньгах. Решение будет способствовать расширению предложения валюты без признаков износа или повреждения на наличном рынке, где происходит торговля. Ведь расширит возможности небанковских финучреждений по подкреплению касс валютными наличными.

Теперь обменники могут без ограничения снимать национальную и иностранную валюту со своих счетов в финучреждениях.

Широкий доступ небанков к наличной нацвалюте станет залогом их ликвидности, чтобы бесперебойно производить покупку наличной иностранной валюты у граждан.

НБУ определил ограничения, в соответствии с которыми объем снятой наличности не может превышать объем средств в гривне или иностранной валюте, до этого зачисленной на счет небанковского финучреждения в банке.

В Нацбанке утверждают, что новые правила обмена наличной валюты уже оказывают "стабилизационный эффект" на рынке.

Наказание за отказ в обмене банкнот

В Национальном банке ранее заявили, что отказ в принятии потертой или старой купюры у населения регулятор будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности.

Размер штрафа составит:

для банков — в размере до 400 тыс. грн (планируют увеличить наказание за существенные нарушения);

для небанковских финучреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Граждан призывают жаловаться на проблему, обратившись к руководству банка или обменника. Если не будет реакции, то в Национальный банк.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к переводам наличных денег через терминалы самообслуживания. Они касаются поставщиков платежных услуг и их коммерческих агентов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) усилил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.