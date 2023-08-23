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Держава компенсує роботодавцям до 100 тис. грн: як взяти участь у програмі

23 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — бізнесу компенсують до 100 тис. грн
Людина з інвалідністю. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські роботодавці отримають від держави компенсацію у сумі до 100,5 тис. грн. Гроші дадуть на покриття витрат з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства економіки України.

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Детальніше про програму компенсацій

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, уряд запровадив нову програму виплат компенсацій роботодавцям. Так держава підтримає бізнес, який братиме на роботу громадян інвалідністю та створить для них комфортні умови праці.

Очікується, що до кінця поточного року створять щонайменше 1,5 тисячі робочих місць.

Розмір компенсації за облаштування комфортних робочих місць:

  • для людей з інвалідністю першої групи сягатиме до 100,5 тис. гривень, тобто 15 мінімальних заробітних плат;
  • для осіб з інвалідністю другої групи — до 67 тис. гривень, тобто 10 мінімальних зарплат.

Гроші нададуть у разі купівлі роботодавцем:

  • спеціальних меблів;
  • транспортерів для підйому сходами з електроприводом;
  • допоміжних засобів для позиціонування курсора;
  • тактильних комп'ютерних дисплеїв;
  • брайлівських клавіатур;
  • підйомних платформ для робочих місць;
  • допоміжних засобів для забезпечення здатності чути та бачити.

Фінансування відбуватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття.

Для того, щоб отримати компенсацію, роботодавець має подати у регіональний центр зайнятості заяву у паперовій чи електронній формі, копії документів, що підтверджують працевлаштування людини з інвалідністю та купівлю вищевказаних засобів.

Більше про бізнес

Нагадаємо, українські банки продовжують активно кредитувати фермерів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". У 2023 році видали 17,2 тис. кредитів на понад 58,3 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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