Работа в Украине — бизнесу компенсируют до 100 тыс. грн

Государство компенсирует работодателям до 100 тыс. грн: как принять участие в программе
Украинские работодатели получат от государства компенсацию на сумму до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.
Подробнее о программе компенсаций
По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.
Ожидается, что к концу текущего года будет создано не менее 1,5 тысячи рабочих мест.
Размер компенсации за устройство комфортных рабочих мест:
- для людей с инвалидностью первой группы будет достигать 100,5 тыс. гривен, то есть 15 минимальных заработных плат;
- для лиц с инвалидностью второй группы — до 67 тыс. гривен, то есть 10 минимальных зарплат.
Деньги будут предоставлены в случае покупки работодателем:
- специальной мебели;
- транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;
- вспомогательных средств для позиционирования курсора;
- тактильных компьютерных дисплеев;
- брайловских клавиатур;
- подъемных платформ для рабочих мест;
- вспомогательных средств для обеспечения способности слышать и видеть.
Финансирование будет происходить за счет средств Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы.
Чтобы получить компенсацию, работодатель должен подать в региональный центр занятости заявление в бумажной или электронной форме, копии документов, подтверждающих трудоустройство человека с инвалидностью и покупку вышеуказанных средств.
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