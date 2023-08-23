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Государство компенсирует работодателям до 100 тыс. грн: как принять участие в программе

23 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — бизнесу компенсируют до 100 тыс. грн
Человек с инвалидностью. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские работодатели получат от государства компенсацию на сумму до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

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Подробнее о программе компенсаций

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.

Ожидается, что к концу текущего года будет создано не менее 1,5 тысячи рабочих мест.

Размер компенсации за устройство комфортных рабочих мест:

  • для людей с инвалидностью первой группы будет достигать 100,5 тыс. гривен, то есть 15 минимальных заработных плат;
  • для лиц с инвалидностью второй группы — до 67 тыс. гривен, то есть 10 минимальных зарплат.

Деньги будут предоставлены в случае покупки работодателем:

  • специальной мебели;
  • транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;
  • вспомогательных средств для позиционирования курсора;
  • тактильных компьютерных дисплеев;
  • брайловских клавиатур;
  • подъемных платформ для рабочих мест;
  • вспомогательных средств для обеспечения способности слышать и видеть.

Финансирование будет происходить за счет средств Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы.

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен подать в региональный центр занятости заявление в бумажной или электронной форме, копии документов, подтверждающих трудоустройство человека с инвалидностью и покупку вышеуказанных средств.

Больше о бизнесе

Напомним, украинские банки продолжают активно кредитовать фермеров по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В 2023 году выдали 17,2 тыс. кредитов более чем на 58,3 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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