Работа в Украине — бизнесу компенсируют до 100 тыс. грн

Человек с инвалидностью. Фото: Unplush

Украинские работодатели получат от государства компенсацию на сумму до 100,5 тыс. грн. Деньги дадут на покрытие расходов по обустройству рабочих мест для людей с инвалидностью.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

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Подробнее о программе компенсаций

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство ввело новую программу выплат компенсаций работодателям. Так, государство поддержит бизнес, который будет брать на работу граждан инвалидностью и создаст для них комфортные условия труда.

Ожидается, что к концу текущего года будет создано не менее 1,5 тысячи рабочих мест.

Размер компенсации за устройство комфортных рабочих мест:

для людей с инвалидностью первой группы будет достигать 100,5 тыс. гривен, то есть 15 минимальных заработных плат;

для лиц с инвалидностью второй группы — до 67 тыс. гривен, то есть 10 минимальных зарплат.

Деньги будут предоставлены в случае покупки работодателем:

специальной мебели;

транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;

вспомогательных средств для позиционирования курсора;

тактильных компьютерных дисплеев;

брайловских клавиатур;

подъемных платформ для рабочих мест;

вспомогательных средств для обеспечения способности слышать и видеть.

Финансирование будет происходить за счет средств Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы.

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен подать в региональный центр занятости заявление в бумажной или электронной форме, копии документов, подтверждающих трудоустройство человека с инвалидностью и покупку вышеуказанных средств.

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