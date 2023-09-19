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Держава приймає заявки на допомогу від 50 тис. грн: кому пощастить

19 вересня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від 50 тис. грн — як отримати гроші від держави на бізнес
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни можуть отримати мікрогранти у розмірі від 50 до 250 тис. гривень. Це можливо у рамках державної грантової  програми "Власна справа".

Про це інформують у пресцентрі Міністерства економіки України.

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Як працює програма "Власна справа"

Як зазначають у відомстві, з моменту старту програми "Власна справа" її переможці (4354 осіб) отримають близько 1 млрд грн на створення та розвиток власного бізнесу.

Вже відбулося п’ятнадцять хвиль подачі заяв на мікрогранти. Також переможці створять 10 тисяч нових робочих місць для українців.

За даними Міністерства економіки, загалом від початку дії програми держава інвестувала шляхом грантів у розвиток малого та середнього бізнесу 1,6 млрд грн.

Найбільше коштів отримали громадяни з Львівщини, Рівненщини, Київщини, Вінничини та Києва. Переважна більшість із них витратить гроші на придбання обладнання, яке необхідне для ведення бізнесу.

Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть переможці останньої хвилі:

  • оптова й роздрібна торгівля;
  • ремонт транспортних засобів;
  • тимчасове розміщення та організація харчування;
  • переробна промисловість.

Які умови участі у програмі

Як повідомляють у Міністерстві, за програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогранти у розмірі від 50 до 250 тис. грн.

Такою можливістю можуть скористатися як підприємців з досвідом, так і людям, які тільки мріють про власну справу. Обов’язкова умова для отримання коштів — створення 1-2 робочих місць залежно від розміру гранту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку війни український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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