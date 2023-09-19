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Государство принимает заявки на помощь от 50 тыс. грн: кому повезет

19 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от 50 тыс. грн — как получить деньги от государства на бизнес
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. гривен. Это возможно в рамках государственной грантовой программы "Власна справа".

Об этом информируют в пресс-центре Министерства экономики Украины.

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Как работает программа "Власна справа"

Как отмечают в ведомстве, с момента старта программы "Власна справа" ее победители (4354 человека) получат около 1 млрд грн на создание и развитие собственного бизнеса.

Уже прошло пятнадцать волн подачи заявлений на микрогранты. Также победители создадут 10 тысяч новых рабочих мест для украинцев.

По данным Министерства экономики, всего с начала действия программы государство инвестировало путем грантов в развитие малого и среднего бизнеса 1,6 млрд грн.

Больше всего средств получили граждане из Львовщине, Ровенщине, Киевщине, Виннитчине и Киеве. Подавляющее большинство из них потратит деньги на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители последней волны:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт транспортных средств;
  • временное размещение и организация питания;
  • перерабатывающая промышленность.

Какие условия участия в программе

Как сообщают в Министерстве, по программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогранты в размере от 50 до 250 тыс. грн.

Такой возможностью могут воспользоваться как предприниматели с опытом, так и люди, которые только мечтают о собственном деле. Обязательное условие получения средств — создание 1-2 рабочих мест в зависимости от размера гранта.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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