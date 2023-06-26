Допомога до 100 тис. грн — хто може оформити виплату

Грошові кошти у руках: Фото: google.com

В Україні громадянам, які втратили роботу та опинились у складних життєвих обставинах, держава пропонує допомогу до 100 тисяч гривень. Кошти можна отримати в рамках програми "Рука допомоги".

Про це інформує "Юридичний порадник для ВПО".

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Як працює програма "Рука допомоги"

Програма "Рука допомоги" покликана допомогти малозабезпеченим громадянам у відкритті власної справи. Її розробили разом зі Світовим банком, і запустили у 2016 в рамках пілотного проєкту. До 2018 року майже 240 підприємців започаткувати власну справу. Після цього проєкт закрили, однак під час війни програму поновили, а на її реалізацію виділили 9,6 млн гривень.

У рамках програми непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпечених родин можуть оформити одноразову допомогу до 100 тис. грн. Це безвідсотковий кредит терміном на три роки. Гроші дозволяється спрямувати виключно на відкриття чи розвиток власного бізнесу. Кошти можна витратити на купівлю обладнання та матеріалів, що необхідні для бізнесу.

Кошти необхідно повернути:

коли закінчиться трирічний термін з дати отримання допомоги, однією сумою (упродовж 30 календарних днів);

також можна повертати суму достроково, частинами, згідно з графіком, погодженим центром зайнятості.

Примітно, що сума фінансової допомоги, яку потрібно повернути, буде зменшена на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

Фінансову допомогу можна не повертати, якщо:

були сплачені податки, збори та ЄСВ в сумі, більшій за надану допомогу;

за перший рік з дня отримання допомоги було працевлаштовано за направленням із Центру зайнятості щонайменше дві особи із малозабезпечених родин на термін не менший, ніж на два роки.

Як отримати до 100 тис. грн

Щоб отримати таку допомогу на підприємницьку діяльність, громадянин має стояти на обліку у Центрі зайнятості як безробітний. Для цього потрібно подати до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї у Центрі зайнятості такий пакет документів:

заява про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідка про несудимість.

Комісія після розгляду документів має надіслати претенденту на фіндопомогу письмове повідомлення про ухвалення рішення.

Якщо рішення буде позитивним, то громадянин повинен створити юридичну особу чи зареєструватися як фізособа-підприємець упродовж 30 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила надання грантів на відкриття власної справи чи розвитку бізнесу. Так, в рамках державної програми "єРобота" діють нові вимоги до претендентів на отримання виплат.

Раніше повідомлялося, що деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.