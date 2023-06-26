Помощь до 100 тыс. грн — кто может оформить выплату

Денежные средства в руках: Фото: google.com

В Украине гражданам, потерявшим работу и оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, государство предлагает помощь до 100 тысяч гривен. Средства можно получить в рамках программы "Рука помощи".

Об этом информирует "Юридический советчик для ВПЛ".

Читайте также:

Как работает программа "Рука помощи"

Программа "Рука помощи" призвана помочь малоимущим гражданам в открытии собственного дела. Она была разработана вместе со Всемирным банком и запущена в 2016 в рамках пилотного проекта. К 2018 году почти 240 предпринимателей смогли начать собственное дело. После этого проект закрыли, однако во время войны программу возобновили, а на ее реализацию выделили 9,6 млн гривен.

В рамках программы неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченных семей могут оформить единовременную помощь до 100 тыс. грн. Это беспроцентный кредит сроком три года. Деньги разрешается направить исключительно на открытие или развитие собственного бизнеса. Средства можно потратить на покупку оборудования и материалов, необходимых для развития бизнеса.

Средства необходимо вернуть:

когда истечет трехлетний срок с даты получения пособия, одной суммой (в течение 30 календарных дней);

также можно возвращать сумму досрочно, по частям, согласно графику, согласованному Центром занятости.

Примечательно, что сумма финансовой помощи, которую следует вернуть, будет уменьшена на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Финансовую помощь можно не возвращать, если:

были уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме больше оказанной помощи;

за первый год со дня получения помощи было трудоустроено по направлению из центра занятости по меньшей мере два человека из малообеспеченных семей на срок не менее двух лет.

Как получить до 100 тыс. грн

Чтобы получить такую помощь на предпринимательскую деятельность, гражданин должен стоять на учете в Центре занятости как безработный. Для этого нужно подать в Комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи в Центре занятости такой пакет документов:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справка о несудимости.

Комиссия после рассмотрения документов должна направить претенденту на финпомощь письменное уведомление о принятии решения.

Если решение будет положительным, то гражданин должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физлицо-предприниматель в течение 30 календарных дней со дня получения такого уведомления.

Напомним, в Украине изменились правила предоставления грантов на открытие собственного дела или развитие бизнеса. Так, в рамках государственной программы "эРобота" действуют новые требования к претендентам на получение выплат.

Ранее сообщалось, что некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.