Програма єРобота — гранти на бізнес видають по-новому

Робітниця вирощує розсаду у теплиці. Фото: Freepik

В Україні змінилися правила надання грантів на відкриття власної справи чи розвитку бізнесу. Так, в рамках державної програми "єРобота" діють нові вимоги до претендентів на отримання виплат.

Це прописано у в урядовій постанові №738 "Деякі питання надання грантів бізнесу", інформують юристи.

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Як зазначається, надання грантів для створення чи розвитку садівництва та ягідництва відбувається так:

до заявки потрібно додати підписаний розробником проєкт висадки насаджень;

заборонене перевищення заявленої суми компенсації за один гектар насаджень;

потрібно надати відомості щодо обов’язку створити визначену кількість нових робочих місць;

заборонені проєкти висадки насаджень на тимчасово окупованих територіях та в "гарячих точках";

не нададуть погодження, якщо не буде підтвердження права власності чи користування на землю.

Не розглядатимуть заяви на створення тепличного господарства, якщо:

не буде сканованої копії проєкту будівництва модульної теплиці з кошторисними документами, завіреної розробником;

перевищено заявлену суму;

немає відомостей щодо обов’язку створити визначену кількість нових робочих місць;

якщо йдеться про тимчасово окуповану територію, чи райони проведення бойових дій чи перебувають в оточенні/блокуванні;

немає підтвердження права власності чи права на користування землею.

Інші зміни у наданні грантів

Програма зобов'язує створення нових робочих місць. Зокрема, в рамках проєкту будівництва модульної теплиці — щонайменше 14 нових робочих місць на один гектар теплиць.

Проєкти висадки насаджень підлягатимуть зняттю з контролю, а відповідні договори вважатимуться виконаними у разі, якщо отримувачі грошових коштів для створення чи розвитку садівництва та ягідництва фактично сплатили всі податки та збори:

єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

податок на прибуток підприємств;

ПДФО та ПДВ;

єдиний податок та земельний податок (на суму не менш як 50% від отриманого гранту раніше п'ятирічного терміну).

Також знімуть з контролю, якщо насадження були втрачені через надзвичайну ситуацію техногенного чи природного характеру.

Проєкти будівництва модульної теплиці підлягатимуть зняттю з контролю, а відповідні договори вважатимуться виконаними у разі, коли отримувачі коштів фактично сплатили податки та збори на суму використаних держкоштів раніше трирічного терміну.

Які суми грантів та як подати заявку

Зокрема, розмір гранту в рамках урядової програми "єРобота" становить від 140 тисяч гривень за один гектар, проте не більше 70% загальної вартості проєкту насаджень.

Подавати заявки на безповоротні гранти на створення власної справи та розширення бізнесу можна через програму держпослуг "Дія".

Гранти на бізнес. Джерело: Minagro.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, Світовий банк (СБ) дав нову оцінку щодо ситуації з бізнесом в Україні на другий рік війни з Росією. Попри складні обставини з безпекою в країні, більшість підприємців продовжують працювати.

Раніше повідомлялося, що деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.