Програма "єРобота": гранти на бізнес видають по-новому
В Україні змінилися правила надання грантів на відкриття власної справи чи розвитку бізнесу. Так, в рамках державної програми "єРобота" діють нові вимоги до претендентів на отримання виплат.
Це прописано у в урядовій постанові №738 "Деякі питання надання грантів бізнесу", інформують юристи.
Що змінилось у правилах програми "єРобота"
Як зазначається, надання грантів для створення чи розвитку садівництва та ягідництва відбувається так:
- до заявки потрібно додати підписаний розробником проєкт висадки насаджень;
- заборонене перевищення заявленої суми компенсації за один гектар насаджень;
- потрібно надати відомості щодо обов’язку створити визначену кількість нових робочих місць;
- заборонені проєкти висадки насаджень на тимчасово окупованих територіях та в "гарячих точках";
- не нададуть погодження, якщо не буде підтвердження права власності чи користування на землю.
Не розглядатимуть заяви на створення тепличного господарства, якщо:
- не буде сканованої копії проєкту будівництва модульної теплиці з кошторисними документами, завіреної розробником;
- перевищено заявлену суму;
- немає відомостей щодо обов’язку створити визначену кількість нових робочих місць;
- якщо йдеться про тимчасово окуповану територію, чи райони проведення бойових дій чи перебувають в оточенні/блокуванні;
- немає підтвердження права власності чи права на користування землею.
Інші зміни у наданні грантів
Програма зобов'язує створення нових робочих місць. Зокрема, в рамках проєкту будівництва модульної теплиці — щонайменше 14 нових робочих місць на один гектар теплиць.
Проєкти висадки насаджень підлягатимуть зняттю з контролю, а відповідні договори вважатимуться виконаними у разі, якщо отримувачі грошових коштів для створення чи розвитку садівництва та ягідництва фактично сплатили всі податки та збори:
- єдиний соціальний внесок (ЄСВ);
- податок на прибуток підприємств;
- ПДФО та ПДВ;
- єдиний податок та земельний податок (на суму не менш як 50% від отриманого гранту раніше п'ятирічного терміну).
Також знімуть з контролю, якщо насадження були втрачені через надзвичайну ситуацію техногенного чи природного характеру.
Проєкти будівництва модульної теплиці підлягатимуть зняттю з контролю, а відповідні договори вважатимуться виконаними у разі, коли отримувачі коштів фактично сплатили податки та збори на суму використаних держкоштів раніше трирічного терміну.
Які суми грантів та як подати заявку
Зокрема, розмір гранту в рамках урядової програми "єРобота" становить від 140 тисяч гривень за один гектар, проте не більше 70% загальної вартості проєкту насаджень.
Подавати заявки на безповоротні гранти на створення власної справи та розширення бізнесу можна через програму держпослуг "Дія".
Що ще варто знати
Нагадаємо, Світовий банк (СБ) дав нову оцінку щодо ситуації з бізнесом в Україні на другий рік війни з Росією. Попри складні обставини з безпекою в країні, більшість підприємців продовжують працювати.
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