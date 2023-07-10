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Експерти прогнозують серйозне подорожчання послуг

10 липня 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — експерти прогнозують подорожчання послуг
Перукарські послуги. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти спрогнозували наслідки післявоєнної демографічної кризи в Україні. Зокрема, стверджують, що це негативно позначиться на вартості послуг.

Про це розповів фахівець з довгострокових стратегій Євген Глібовицький, пише видання NV.

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Вплив демографічної кризи

За словами Глібовицького, демографічній катастрофі, що насувається, складно протиставити вдалі рішення. Її негативний вплив торкнеться не тільки ринку праці, а й споживчого. Зокрема, йдеться про сферу послуг.

На думку фахівця з довгострокових стратегій, після війни послуги стануть шалено дорогими, адже дорожче стане коштувати праця людей через дефіцит робочої  сили. В країні стане менше тих, хто зможе надавати різні послуги.

"Базове щоденне життя буде під масштабним впливом демографічної кризи. І те, що сьогодні виглядає як неприйнятним, поганим рішенням, чимось таким, чого ми би не хотіли, через 10 років буде чимось таким, що ми будемо готові приймати з радістю, лише б воно було", — вважає Євген Глібовицький.

Прогнози щодо населення України

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи вважають, що українське населення до 2030 року буде одним із найстаріших серед країни Європи. Очікується, що кількість становитиме близько 35 мільйонів осіб за "м'якого" варіанту, 30  мільйонів — за "жорсткого".

Загальна кількість пропозиції робочої сили, разом з високим рівнем економічної активності, становитиме 19−22 мільйонів осіб. Водночас, поліпшити ситуацію може приплив іноземців завдяки майбутньому економічному зростанню.

За підрахунками фахівців Українського інституту майбутнього (UIF), зараз під час війни в Україні налічується до 28,5 мільйона людей. З цієї кількості частка економічно неактивного населення — 16,8 мільйона осіб. Йдеться про пенсіонерів та дітей.

Як зауважують експерти, якщо від цього числа відняти ще бюджетників, то залишиться 6-7 мільйонів громадян, які становлять "упряжку", яка везе на собі всю українську економіку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.

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