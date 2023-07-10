Цены в Украине — эксперты прогнозируют подорожание услуг

Парикмахерские услуги. Фото: Unplush

Эксперты спрогнозировали последствия послевоенного демографического кризиса в Украине. В частности, утверждают, что это негативно отразится на стоимости услуг.

Об этом рассказал специалист по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий, пишет издание NV.

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Воздействие демографического кризиса

По словам Глебовицкого, надвигающейся демографической катастрофе сложно противопоставить удачные решения. Ее негативное влияние коснется не только рынка труда, но и потребительского. В частности, речь идет о сфере услуг.

По мнению специалиста по долгосрочным стратегиям, после войны услуги станут безумно дорогими, ведь дороже станет стоить труд людей из-за дефицита рабочей силы. В стране станет меньше тех, кто сможет предоставлять разные услуги.

"Базовая ежедневная жизнь будет под масштабным влиянием демографического кризиса. И то, что сегодня выглядит как неприемлемым, плохим решением, чем-то таким, чего мы бы не хотели, через 10 лет будет чем-то таким, что мы будем готовы принимать с радостью, лишь бы оно было", — считает Евгений Глебовицкий.

Прогнозы относительно населения Украины

В Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи считают, что украинское население к 2030 году станет одним из старейших среди страны Европы. Ожидается, что количество будет составлять около 35 миллионов человек по "мягкому" варианту, 30 миллионов — по "жесткому".

Общее количество предложения рабочей силы вместе с высоким уровнем экономической активности составит 19-22 миллионов человек. В то же время улучшить ситуацию может приток иностранцев благодаря будущему экономическому росту.

По подсчетам специалистов Украинского института будущего (UIF) сейчас во время войны в Украине насчитывается до 28,5 миллиона человек. Из этого количества доля экономически неактивного населения — 16,8 миллиона человек. Речь идет о пенсионерах и детях.

Как отмечают эксперты, если из этого числа отнять еще бюджетников, то останется 6-7 миллионов граждан, составляющих "упряжку", которая везет на себе всю украинскую экономику.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.