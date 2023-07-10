Цены в Украине — эксперты прогнозируют подорожание услуг

Эксперты прогнозируют серьезное удорожание услуг
Эксперты спрогнозировали последствия послевоенного демографического кризиса в Украине. В частности, утверждают, что это негативно отразится на стоимости услуг.
Об этом рассказал специалист по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий, пишет издание NV.
Воздействие демографического кризиса
По словам Глебовицкого, надвигающейся демографической катастрофе сложно противопоставить удачные решения. Ее негативное влияние коснется не только рынка труда, но и потребительского. В частности, речь идет о сфере услуг.
По мнению специалиста по долгосрочным стратегиям, после войны услуги станут безумно дорогими, ведь дороже станет стоить труд людей из-за дефицита рабочей силы. В стране станет меньше тех, кто сможет предоставлять разные услуги.
"Базовая ежедневная жизнь будет под масштабным влиянием демографического кризиса. И то, что сегодня выглядит как неприемлемым, плохим решением, чем-то таким, чего мы бы не хотели, через 10 лет будет чем-то таким, что мы будем готовы принимать с радостью, лишь бы оно было", — считает Евгений Глебовицкий.
Прогнозы относительно населения Украины
В Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи считают, что украинское население к 2030 году станет одним из старейших среди страны Европы. Ожидается, что количество будет составлять около 35 миллионов человек по "мягкому" варианту, 30 миллионов — по "жесткому".
Общее количество предложения рабочей силы вместе с высоким уровнем экономической активности составит 19-22 миллионов человек. В то же время улучшить ситуацию может приток иностранцев благодаря будущему экономическому росту.
По подсчетам специалистов Украинского института будущего (UIF) сейчас во время войны в Украине насчитывается до 28,5 миллиона человек. Из этого количества доля экономически неактивного населения — 16,8 миллиона человек. Речь идет о пенсионерах и детях.
Как отмечают эксперты, если из этого числа отнять еще бюджетников, то останется 6-7 миллионов граждан, составляющих "упряжку", которая везет на себе всю украинскую экономику.
Что еще стоит знать
Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.
Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.