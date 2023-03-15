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Клієнти "Нової пошти" скаржаться на неякісну роботу поштоматів

15 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта надає неякісні послуги — що не так із поштоматами
У компанії залагоджують "неприємні враження" подарунками
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на неякісну роботу поштоматів, через що псуються посилки. У компанії залагоджують "неприємні враження" подарунками з рекламою компанії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення та відео користувачів у мережі.

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Які проблеми з поштоматами

Як розповіла одна з клієнток компанії, поштомати виявились ненадійними у дощову погоду. Так, вона отримала паперову посилку в одній з таких точок абсолютно промоклою.

Вона поскаржилась на неякісну послугу компанії. Представники "Нової пошти" повідомили, що передали інформацію про проблему керівництву адресного обслуговування. Також запропонували подарунок як компенсацію за неприємні враження.

Дівчина записала відео для доказу та розмістила у TikTok.

Також  показала, що дарує компанія за надання неякісних послуг. Їй прислали фірмову чашку, каву та торбину із логотипом "Нової пошти".

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Які ще проблеми з "Новою поштою"

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Клієнти можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

Нагадаємо, "Нова пошта" обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч гривень. На неї можуть претендувати громадяни, чий бізнес під час війни переїхав в інші населені  пункти.

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